Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından, Ankara ve Kocaeli'deki çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere 15 personel alımı yapılacak.



TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Marmara Araştırma Merkezine bağlı Malzeme Enstitüsü, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Kurumsal Gelişim Başkan Yardımcılığı ile Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı İşyeri Sağlık ve Güvenlik biriminde görev yapmak üzere 15 proje personeli (araştırmacı-teknisyen), uzman yardımcısı, uzman ve iş yeri hekimi alınacak.



İlgili pozisyonlar için son başvuru tarihi 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. İşe alınacak personel Ankara ve Kocaeli'de görev yapacak.



Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere ilişkin bilgi, kurumun internet sayfasıyla Devlet Personel Başkanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından edinilebilecek.



Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.