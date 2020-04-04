TÜBİTAK'ın Covid-19 çağrısına 444 başvuru yapıldı

TÜBİTAK'ın yeni tip corona virüse (Covid-19) yönelik açtığı çağrıya bir haftada 444 başvuru gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı 04.04.2020 - 14:48

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TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19'un teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak başlattığı çağrıya bir haftada beklenenin üzerinde başvuruda bulunuldu.

Söz konusu çağrı kapsamında 444 proje başvurusu alınarak değerlendirme süreçleri başlatıldı.

Projeler, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.

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