Tuğer Akkaya YouTube üzerinden girişimcileri cesaretlendiriyor

Günümüzde gelişen teknolojik araç ve altyapılar, dijitalleşmenin de etkisiyle birçok sektörü online platformlara taşıdı. Değişen tüketim anlayışının yanı sıra dijital dönüşümün iş dünyasındaki bir yansıması olarak dijital girişimcilik, son yıllarda iş dünyası tarafından da sıklıkla telaffuz edilen popüler bir kavrama büründü.

İnternet, sosyal medya gibi dijital platformlar sayesinde girişimciler, geleneksel girişimcilik anlayışına oranla daha kolay, daha ucuz ve istedikleri zaman her şeye erişebiliyor. Amazon ve Trendyol gibi dev e-ticaret şirketlerine mağaza yönetimi konusunda danışmanlık yapan Tuğer Akkaya, YouTube kanalında ürettiği online içeriklerle girişimci adaylarına rehberlik ediyor.



Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, Türkiye’de 2021 yılında e-ticaret hacminin bir önceki yıla göre %69’luk artışla 381,5 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Tuğer Akkaya, artış trendinin sürdüğünü ve Elektronik Ticaret Derneği’nin 2022 sonunda 600 milyar liranın üstünde hacim beklentisi olduğunu belirtti.

Rakamlarla birlikte özellikle genç kesim tarafından girişimciliğe olan ilginin de arttığını söyleyen İstifade Ettiren Fikirler Platformu Kurucusu Tuğer Akkaya, “Girişimcilik son yıllarda her yerde sıkça karşımıza çıkan bir kavram. Kendi işini kurmak, kendi işinin patronu olmak isteyenlerin sayısı, dijitalleşmenin de etkisiyle her geçen gün artıyor” dedi.



“GENÇLER YÜZÜNÜ DİJİTALE VE GİRİŞİMCİLİĞE DÖNÜYOR”



Youthall tarafından yapılan çok güncel bir araştırmanın, Türkiye’deki gençlerin %24’ünün sessiz istifa sürecinde olduğunu, %46,7’sinin ise bu kavrama yatkın hissettiğini ortaya koyduğunu söyleyen Tuğer Akkaya, “4 gençten neredeyse 3’ü her an işten ayrılabilir. Kimileri bunu olumsuz yorumlayabilir ama ben buna girişimcilik ekosistemini besleyecek bir durum olarak bakıyorum. Bu yüzden girişimciliği teşvik etmek, doğru anlatmak, etkili ifade etmek, hatta desteklemek çok önemli. Tek başına yeterli olmasa da girişimciliğin en önemli adımlarından biri cesaret. Onu iyi bir pazar araştırması, gerektiğinde doğru işbirlikleri ve inovatif fikirlerle desteklemek gerekiyor. Ve en çok da dijital dünyanın dinamiklerini kavramak… Sosyal medya, mobil internet, online platformlar, bir iş fikri olan herkesi dijital girişimciliğe yöneltiyor. Ben de YouTube kanalım aracılığıyla 2019 yılından bu yana başarılı girişimcileri ve onların başarı dolu hikayelerini aktararak bir anlamda girişimci adaylarını hem cesaretlendiriyor hem de bilinçlenmelerine destek oluyorum.”



“E-TİCARET, İŞLETMELER İÇİN HAYATI KANAL OLMAYA DEVAM EDECEK”



E-ticaret’in 2023 yılında işletmeler için hayati bir kanal olmaya devam edeceğinin altını çizen İstifade Ettiren Fikirler Platformu Kurucusu Tuğer Akkaya, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “E-ticarette son on yılda hızlı bir büyüme görülürken, bazı araştırmalar, küresel e-ticaret büyümesinin durma belirtileri gösterdiğine dikkat çekiyor. Tüketicilerin beklenti ve davranışlarının yanı sıra trendler sürekli değişiyor. Girişimcilerin dinamikleri yakından takip etmesi, doğru paradigmalarla tüketicilerin önünde koşması gerekiyor.”



GİRİŞİMCİ ADAYLARINA STRATEJİK YOL HARİTASI



YouTube kanalında farklı sektör ve meslek gruplarından çok sayıda kişiyi konuk eden Tuğer Akkaya, girişimci adaylarının e-ticarete dair merak ettiği konuları A’dan Z’ye aktardığını belirterek, “YouTube kanalımda da e-ticarete atılarak başarılı olmuş isimleri konuk ederek onların başarıya giden yol hikayelerini girişimci adaylarına aktarıyorum. 15 yıllık tecrübemle hazırladığım rehber niteliğindeki içerikler sayesinde birçok girişimci adayının merak ettikleri soruları YouTube kanalımın yanı sıra internet sitem ve podcast yayınlarım aracılığıyla yanıtlıyorum. Sürekli büyüme trendinde olan e-ticaret dünyasına katılacak girişimci adaylarına stratejik yol haritası sunuyorum” dedi.



YouTube’da ‘girişimci’ kategorisinde en çok izlenen kanal olan Tuğer Akkaya’nın 300 binden fazla abonesi bulunuyor ve ürettiği içerikler 20 milyondan fazla izlenmeye sahip.