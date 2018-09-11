Avustralya'nın Melbourne Üniversitesinden bilim insanları, staphylococcus epidermidis adlı bakterinin farklı antibiyotik formlarına toplu direnç geliştiren çeşitleri olduğunu tespit etti.



Avrupa'da ortaya çıkan süper bakteri türünün küresel olarak yayıldığı belirtildi.



Avustralya'da 2012 yılında bir hastada görülen süper bakteri hakkında 6 yıldır çalışmalar yürüten Dr. Jean Lee, söz konusu bakterinin, rifampicin ve vancomycin türü antibiyotiklere dirençli olduğunu kaydetti.



Bu iki antibiyotik türünün birbirine alternatif tedaviler olduğunu ifade eden araştırmacılar, her iki türe direnç geliştiren süper bakterinin tedavi seçeneklerini tükettiğine dikkati çekti.



10 ÜLKEDE 78 SAĞLIK MERKEZİNDE GÖRÜLDÜ



Lee, antibiyotik direncinin bazı hallerde tedavi edilemez noktaya ulaştığına işaret etti.



Hastane enfeksiyonlarına da neden olan süper bakterinin 10 ülkede 78 sağlık merkezinde görüldüğü belirtildi.



BAKTERİLER GİDEREK İLAÇLARA DAHA BAĞIŞIK HALE GELİYOR

Araştırmacılar, aşırı ve kontrolsüz antibiyotik kullanımının bakterileri ilaçlara giderek daha bağışık hale getirdiği uyarısında bulundu.

Araştırmanın sonuçları "Nature Microbiology" dergisinde yayımlandı.