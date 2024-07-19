CrowdStrike sorunu nasıl çözülür? Mavi ekran hatası alan kullanıcılar ne yapmalı? İşte adım adım çözüm yöntemi

CrowdStrike yazılımında yaşanan problem küresel çapta krize neden oldu. Havayolu şirketleri, bankalar, marketler ve hastaneler kilitlendi. Peki CrowdStrike sorunu nasıl çözülür? Mavi ekran hatası alan kullanıcılar ne yapmalı? Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) CrowdStrike nedeniyle mavi ekran hatası alan kullanıcılar için adım adım sorunun çözümünü paylaştı.

CrowdStrike sorunu nasıl çözülür? Mavi ekran hatası alan kullanıcılar ne yapmalı? İşte adım adım çözüm yöntemi

CrowdStrike yazılımındaki sorun, tüm dünyayı kilitledi.

Havayolu ulaşımı durdu, bankacılık işlemleri aksadı, hastanelerde ameliyatlar yapılamadı.

Küresel sorun, Türkiye’den de birçok şirketi etkiledi.

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Sorun nedeniyle Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) çalışma başlattı.

Yapılan açıklamada, sorunun siber saldırı kaynaklı değil, CrowdStrike yazılımındaki sorundan kaynaklandığı ifade edildi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) sosyal medya hesabından CrowdStrike sorununa ilişkin bir de çözüm yolu paylaştı.

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Kurumdan yapılan açıklamada, sorunu yaşayan kullanıcıların şu yolu izlemesi istendi:

“Windows’u Güvenli Modda veya Windown Kurtarma Ortamında başlatın.

C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike dizinine gidin.

“C-00000291*.sys” ile başlayan dosyayı bulun ve adını değiştirin

Bilgisayarı normal şekilde yeniden başlatın.”

MICROSOFT AÇIKLAMA YAPTI

, 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Microsoft 365'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetleri için etki azaltma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor." ifadesi kullanıldı.

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