Tüm virüslere karşı etkili ilaç geliştirildi: Evrensel bağışıklık mümkün mü?

Tüm virüslere karşı "evrensel bağışıklık" mümkün olabilir mi?



ABD'nin Columbia Üniversitesi araştırmacıları, nadir görülen bir genetik mutasyonun virüslere karşı koruyucu etkilerini mRNA teknolojsii ile birleştirdi.



Ortaya çıkan koruyucu etkinin dört güne kadar neredeyse tüm virüslere karşı koruma sağladığı tespit edildi.



ISG15 adlı gendeki mutasyon ilk olarak 2018'de keşfedilmişti. Bakterilere karşı vücudu zayıflatan bu mutasyonun virüslere karşı ise eksiksiz bir bağışıklığa yol açtığı ifade ediliyor.

BURUN DAMLASI ŞEKLİNDE VERİLİYOR



Burun damlası şeklinde verilen ilacın, hastalara geçici de olsa virüslere karşı geniş çaplı bir koruma sağladığı tespit edildi.



Deneklerin grip, kızamık ve su çiçeğinin yanı sıra Covid'e bağışıklık gösterdiği görüldü.



Tedavinin sayesinde virüsle savaşan proteinlerin aktif hale geldiği ifade ediliyor. Ancak bu proteinlerin miktarı, henüz tedavinin insanlar üzerinde etkili olmasını sağlayacak seviyede değil.

BİLİNMEYEN VİRÜSLERLE MÜCADELE



Araştırmacılar, gelecekte bilinmeyen virüslerle mücadele için koruyucu damla üretmeyi hedefliyor. Böylece COVID 19 gibi pandemilerin engellenmesi mümkün olabilecek.



Öte yandan İngiltere'de laboratuvar farelerinin yerine yassı solucanların kullanılması gündemde.



Solucanlara akıl sağlığı sorunlarının tedavisinde kullanılan "haloperidol" ilacı veren Reading Üniversitesi araştırmacıları, solucanların laboratuvar fareleriyle benzer tepkiler gösterdiklerini keşfetti.

HAYVAN ARAŞTIRMALARI GİDEREK ARTIYOR



İstatistiklere göre İngiltere'de 2023'te hayvan araştırmalarında yaklaşık bir milyon kemirgen kullanıldığı biliniyor. Sinir biliminde ise laboratuvar farelerinin kullanılmının yüzde 20'lerden yüzde 50'lere çıktığı belirtiliyor.



Araştırmacılar, beyin rahatsızlıklarını incelemek için yassı solucanların tercih edilmesinin, deneylerde kullanılan kemirgen sayısını azaltabileceğini söylüyor.