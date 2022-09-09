Turizm sektörü bulut tabanlı otel programı ile dijitalleşiyor

Dijitalleşme birçok endüstride yaygınlaşmaya devam ediyor. Turizm sektörünün her geçen gün büyümesi ve insanların seyahat planlarını yaparken online platformlardan yararlanması sektörün dönüşümünü tetikliyor.

Statista’nın konuya dair gerçekleştirdiği araştırmaya göre turistlerin seyahat planlarını bağımsız ve online olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyan web siteleri ziyaretçi trafiğini artırırken, birçok otel yöneticisi de hem turistlere hem de çalışanlara kullanıcı dostu ve kolay erişilebilir uygulamalar sunmak için arayışa giriyor. Otellerin tüm ihtiyaçlarını bulut tabanlı tek bir otel programı üzerinden karşılama fırsatı sunan Hotel Management System (HMS) ise hem yöneticilerin iş süreçlerini pratik adımlarla yönetebilmesini hem de ziyaretçilerin online rezervasyon yapmalarını sağlıyor.



Bulut tabanlı otel programı ile otel sahiplerinin zamandan tasarruf ederek verimliliklerini artırdıklarını belirten HMS Kurucusu ve Yöneticisi Nurettin Sezer konuyu şu sözlerle değerlendirdi: “Özellikle pandemiden bu yana insanların seyahat planlarını yaparken kusursuz kullanıcı deneyimi sunan işletmeleri tercih etmeleri, otellerin dijital dönüşümünü hızlandırdı. Biz de Türkiye’nin ilk bulut tabanlı otel programını geliştirerek hem turistlerin seyahat planlarını tasarlarken işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmelerine hem de yöneticilerinin donanım maliyetlerini ortadan kaldırarak dilediği yerden ve cihazdan otellerini yönetebilmelerine olanak tanıyoruz.”



Turizm sektöründe kullanıcı deneyimi programları ihtiyaca dönüştü



Kamu ya da özel sektör fark etmeksizin birçok firmaya çözüm alternatifi sunduklarını söyleyen HMS Kurucusu ve Yöneticisi Nurettin Sezer, “Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar sonucunda turizm sektöründe kullanıcı deneyimine odaklanan yeni bir programın üretilmesinin bir ihtiyaca dönüştüğünü saptadık. Bu yüzden 2003’ten bu yana teknoloji alanında hizmet veren Tasarım Rehberi’nin bir ürünü olarak HMS Otel Yazılımı programını geliştirdik. Programımızla birlikte otellere önbürodan kanal yönetimine, rakip tesis fiyat analizinden hotspot ve kimlik bildirim sistemine kadar birçok koldan destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.



Otel verileri bulut sistemiyle muhafaza ediliyor



Otel programının işletmelere birçok avantajı da beraberinde getirdiğinin altını çizen Nurettin Sezer, “Bulut altyapısı sayesinde her gün yenilikler ekleyebildiğimiz otel yönetim sistemimizle yöneticilere çok güçlü özellikler sunuyoruz. Bunların ilk sıralarında online rezervasyon modülü, sms hizmetleri, fatura işlemleri, kazanç raporları, acente yönetimi, temassız menü ve kimlik bildirim sistemleri yer alıyor. Misafirler fatura, housekeeping ve tesis raporlarıyla ilgilenirken, yöneticiler de bu davranışlardan elde ettiği içgörülerle yeni rezervasyon stratejileri geliştirebilirken, HMS Rate Rakip Otel Fiyat Analiz Programı ile de rakiplerinden bir adım öne geçme şansı yakalıyor. Tüm iş süreçlerinde yararlanılan veriler ise bulut tabanlı sistemle yedeklenerek, güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor” dedi.



Entegrasyon sistemi ile zamandan tasarruf ederek verimliliklerini artırıyorlar



Programlarının otel çalışanlarının iş yükünü hafifletmesinin yanı sıra entegrasyon sistemi ile de zamandan tasarruf etmelerine kapı açtığını belirten HMS Kurucusu ve Yöneticisi Nurettin Sezer, “Yazılımımızın sınırsız personel seçeneği ile kullanıcılar ayrı hesaplarda aynı anda yetkilendirmeler yapabilirken, otel sahipleri kullanıcı yönetimi ekranında sınırları kendileri belirleyebiliyor. Ekipler elbette tüm bu özellikleri tek seferde öğrenmek zorunda kalmıyor. Çünkü yazılımın kurulum aşamasında deneyimli personellerimiz tarafından programımıza yönelik bir eğitim veriyor ve tüm işlemlerin neredeyse tek tıkla yapılabilmesini sağlıyoruz. Ölçeklenebilir fiyat yapımızla otel sahiplerinin en uygun maliyetlerle işletmelerini tek bir program üzerinden kolayca yönetebilmesine fırsat yaratıyoruz. Üstelik yazılımı satın almadan önce yöneticilere ücretsiz demo talep formu ile programı inceleme olanağı sunuyoruz” şeklinde konuştu.