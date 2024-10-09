Türk bilim insanları Antarktika'da yeni bir canlı türü keşfetti

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Koordinasyonunda düzenlenen 6. Türk Antarktika seferinde yeni bir canlı türü keşfedildi.

Son yıllarda kutup araştırmalarına büyük yatırımlar yapan Türkiye, Antarktika’da bilimsel keşiflerde aktif rol alıyor. Prof. Dr. Serdar Sak’ın da içerisinde yer aldığı Türk akademisyenler, Batı Antarktika’nın bentik habitatında yeni bir Kopepod türü keşfetti.

Prof. Dr. Serdar Sak’ın yanı sıra Prof. Dr. Süphan Karaytuğ, Doç. Dr. Serdar Sönmez ve Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu’nun keşfettiği canlı türüne, Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel faaliyetlerine atıfta bulunarak “Turkish Antarctic Expedition” (TAE) kısaltmasından yola çıkılarak “Harpacticus tae” ismi verildi.

HARPACTIUS TAE NEDİR?



Harpacticus tae türü, kopepod olarak bilinen bir eklem bacaklı türü. Çok eski dönemlere dayanan Kopepodlar, sucul ekosistemlerde önemli bir role sahip olan omurgasız mikroskobik canlılardır. Antarktika’nın Nansen adası kıyılarında bulunan Harpacticus tae türünün, birincil tüketici olarak önemli bir ekolojik rol üstlendiği düşünülmektedir.

KEŞİF, ULUSLARARASI DERGİDE YAYIMLANDI



Türkiye’nin kutup bölgelerindeki araştırmalarına katkısının önemini de bir kez daha ortaya koyan ve bilimsel literatürde yerini alan Harpacticus tae türünün keşfinin sonuçları, uluslararası saygın bilimsel dergilerden Polar Biology’de yayımlandı.