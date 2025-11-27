Türk bilim insanlarından çığır açan çalışma: Vücudumuzu sürekli izleyip bilgi verecek bakteriler geliştirildi

SynBioLab, Boğaziçi Üniversitesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan araştırmacılar, sağlık teknolojilerinde çığır açacak yeni bir çalışmaya imza atarak, vücut içinde belirli molekülleri gerçek zamanlı algılayabilen ve bu bilgiyi kablosuz olarak dışarı iletebilen ilk “canlı hücre tabanlı bir implant” geliştirdi.

Araştırmacılar, genetiği değiştirilmiş bakteriler ile elektronik bir anteni birleştirerek, pil gerektirmeyen bir biyosensör oluşturdu. İnsan vücudunda zamanla emilerek yok olabilecek implant, vücuttaki belirli moleküllerin varlığını tespit ederek hastalıkların erken teşhisini mümkün kılabilir.



Saygın bilimsel dergi Nature Communications'ta yayınlanan araştırma makalesi Ahmet Bilir, Merve Yavuz, Urartu Şeker ve Sema Dumanlı'nın imzasını taşıyor.

Yenilikçi makale, özellikle hastalık biyobelirteçlerinin yerinde ve anlık takibini mümkün kılması nedeniyle tıp dünyasında büyük ilgi uyandıracak.

CANLI HÜCRELERLE İNSAN VÜCUDUNDA OTOMATİK SAĞLIK TAKİBİ

Bugün kullanılan implant sensörleri çoğunlukla glikoz, pH, basınç veya elektriksel aktivite gibi fiziksel parametreleri ölçüyor. Ancak hastalıkların erken teşhisinde en kritik bilgiler olan moleküllere özgü biyobelirteçler mevcut teknolojilerle gerçek zamanlı takip edilemiyor.

Optik sistemler veya aptamer tabanlı sensörler bu sorunu çözmeye çalışsa da, çoğu fiber optik kablo gerektiriyor, batarya ve elektronik devre kullanıyor ya da kısa kullanım süresine sahip oluyor.



Bu nedenle bilim insanları, çözümü doğrudan biyolojinin kendisinde aradı: Canlı hücrelerde.

PİLSİZ ÇALIŞAN MAGNEZYUM ANTEN

İmplantın kendisi son derece minimalist bir tasarıma sahip: Magnezyumdan üretilmiş bir halka anten ve üzerine yerleştirilen genetiği değiştirilmiş bakteri kolonilerinden oluşuyor.



Bu anten zaman içinde kontrollü olarak parçalara ayrılacak şekilde tasarlandı. Bu ayrışma süreci antenin vücudumuzda olan biteni dışarıya aktarabilmesi için elzem. Zira dışarıdaki "okuyucular", bu ayrışma sürecini izleyerek belirli bir hastalığa işaret eden molekülün vücudumuzda var olup olmadığını anlayabilecek.

İlk olarak dışarıdaki okuyucu anten, söz konusu implantı uyaran radyo dalgaları gönderiyor ve implantın o anki fiziksel durumuna göre geri yansıyan sinyali analiz ederek bozulma sürecini tespit ediyor. Sistem böylece, bir biyolojik hücrenin verdiği kimyasal yanıtı herhangi bir pil, çip veya devreye ihtiyaç duymadan bir kablosuz sinyale dönüştürmüş oluyor.

Araştırmanın yazarlarından ve SynBioLab'in kurucusu Urartu Şeker, "Hastada ısı değişikliği oldu, yani ateşe çıktı. Ya da bir enflamasyon oldu, yani iltihabi bir durum meydana geldi. Bunların hepsi esasında birer sinyaldir. Biz bunu antenin özelliklerini değiştirecek bir hale çevirdik" diyor.

DİYABETTEN BÖBREK SAĞLIĞINA: "DOKUNMADIĞI TIBBİ ALAN KALMAYACAK"

Çalışma, özellikle kanser, inflamasyon veya metabolik hastalıklarda kritik rol oynayan biyobelirteçlerin sürekli olarak izlenebilmesine kapı aralayarak tıp dünyasında yeni bir çağın başlangıcı olarak görülüyor.

NTV'ye konuşan Şeker, "Bununla ilgili pek çok çalışmamız var. Örneğin ağır metalleri algılayıp buna göre bir optik sinyal üreten bir bakteri çalışmamız var. Bir diğer çalışmamızda bakteri üre ve üre kalitesini tespit ediyor ki bu ikisi böbrek sağlığını takip etmek için kullanılır" ifadelerini kullanıyor:

“Örneğin Ozempic gibi tedavilerin kullanıldığı alanlarda da bakteriler işlevli. Bizim bir diğer çalışmamızda glikozu algılayıp Ozempic'tekine benzer bir proteini kana veren bir probiyotik bakteri yer alıyor.”

Şeker'e göre bu yenilikçi sistem gündelik hayatta kullanılabilir hale geldiğinde dokunmadığı tıbbi alan kalmayabilir.

Çalışma, “yaşayan hücrelerle kablosuz tıbbi izleme” döneminin başlangıcı olabilir ve özellikle kronik hastalıkların seyri ile kanser gibi erken teşhis gerektiren durumlarda sağlık sistemine köklü bir dönüşüm getirebilir.