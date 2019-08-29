Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında ROSCOSMOS Başkanı Rogozin, cumhuriyetin 100'üncü yılı olan 2023'de uzaya Türk kozmonot (astronot) göndermeyi teklif etmiş, "Size ortak bir teklifimiz var; cumhuriyetinizin 100'üncü yılını yörüngeye Türk bir kozmonot göndererek kutlamak. Kozmonot Eğitim Merkezi buna hazır" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu teklifi memnuniyetle karşıladığını belirtirken gözler Türkiye'ye çevrildi.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, Türkiye'de astronot veya kozmonot bulunmadığını söyleyen uzay bilimleri uzmanları, savaş pilotlarının 1-2, bilim insanlarının ise 3-4 yıllık eğitimle kozmonot olabileceğini söyledi.

“FİZYOLOJİK, PSİKOLOJİK TESTLERDEN GEÇMELİ"



İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Genel Astronomi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Adnan Ökten, yetismiş bir Türk astronot, kozmonot olmadığını ifade ederek, "Çalışmalar Türk Uzay Ajansı'nın bünyesinde yürütülebilir. Adaylar, Hava Kuvvetleri veya astronomi bölümünden seçilebilir. Birçok başarılı genç savaş pilotumuz var. Bu isimlerden biri astronot eğitimi için yurtdışına gönderilsin. Aday kişinin, fizyolojik olduğu kadar psikolojik testlerden geçmesi gerekir. Eğitimler sırasında çekimsiz ortamda bir takım hareketler yaptırıldığını biliyoruz. Uzay araştırmaları denildiğinde aklımıza çoğunlukla ABD ve Rusya gelse de Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı (JAXA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) gibi farklı ülkelerin uzay araştırmalarından sorumlu kuruluşları uzaya astronot gönderiyor" diye konuştu.



"RUSYA DOĞRU BİR ADRES"



Uluslararası Astronot Akademisi Daimi Üyesi Prof. Dr. Birol Çotuk, Rusların bu tür kozmonot eğitim programlarını farklı ülkeden gelen adaylar için verdiğini vurgularken, "Su an yetişmiş Türk astronotumuz yok. Eğitim süresi 1-4 yıl arasında değişiyor. Türkiye olarak uzay çalışmalarında yeterli donanım ve bilgi birikimine sahip değiliz. Rusya bu iş için doğru bir adres. Savaş pilotlarımız 1-2 yıl içinde, bilim insanlarımız 3-4 yıllık sürede astronot olabilir. Sağlık kriterleri ve fiziksel testlerden geçmek çok önemli. Eğitimlerde uzay istasyonunda nasıl hareket edileceğine kadar her ayrıntı öğretiliyor. Özel şirketler bile şimdiden 20 dakikalığına uzaya çıkartacak müşterilerine bir yıllık eğitimler vermeye başladı. Uzay yolculuğu yakın gelecekte popüler hale gelir" dedi.

"JET PİLOTLARI İÇİN DAHA KOLAY"



İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Rüstem Aslan, Türk astronot veya kozmonot olmadığını belirterek şunları söyledi: "Hava Kuvvetlerimiz'den seçilecek bir pilotumuz, 1-2 yıllık özel eğitimin ardından astronot olabilir. Jet pilotu dışından seçilecek adaylar için 2-3 yıllık ciddi bir eğitim dönemi gerekir. Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve Avrupa Birliği ile uzay programları konusunda anlaşma yapmadığından henüz personel yetiştirip uzaya gönderemedik. Jet pilotları yer çekimsiz ortamda yürüme eğitimiyle bir takım fizyolojik ve psikolojik testlerden geçip daha kolay astronot olabiliyorlar. Şu aşamada bu eğitimlerin ABD veya Rusya'daki merkezlerden alınması gerekiyor."



VİDEO: RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE TÜRK ASTRONOT TEKLİFİ