Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı, 9 madalyayla dünya şampiyonluğunu kazandı

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu (INTERSTENO) Türkiye Temsilcisi ve Türk Grubu Başkanı Seçkin Köse, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden düzenlenen yarışmaya, Türkiye, Arjantin, Avustralya, Belçika, İsviçre, Çekya, Almanya, İspanya, Fransa, Hırvatistan, Macaristan, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, Polonya, Rusya, Slovakya, Sırbistan ve ABD'den 839 yarışmacının katıldığını belirtti.



Köse, ana dil ve çok dilli (16 dil) ayrımıyla 2 yarış türünde, 4 yaş kategorisi ile toplam 8 yarıştaki en iyi 3'er kişiye toplam 24 madalya verildiğini kaydederek, "Klavye Milli Takımımız biri dünya rekoru 3 şampiyonluk, 2 ikincilik, 4 üçüncülük olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak takım halinde bu yıl da dünya şampiyonu olmuşlardır. Diğer 15 madalyayı da Çekya 5, Japonya 3 , İtalya 3, Polonya 2, ABD 1, Slovakya 1 madalya alarak paylaştı." dedi.



Köse, ana dil yarışında, 0-12 yaş küçüklerde Afyonkarahisar Sandıklı Miralay Reşatbey İlkokulu'ndan Merve Mutlu dakikada net 80 sözcük, 3-16 yaşta Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Nisan Maya Tunçoğlu, dünya rekoru kırarak dakikada net 135 sözcük ve 17-20 yaş gençlerde Şişli Şampiyon Kursu'ndan Mete Özen'in dakikada net 119 sözcükle kategorilerinin dünya şampiyonları olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin bugüne kadar yarışmada 40'ı dünya rekoru olmak üzere 103 şampiyonluk elde ettiğine dikkati çeken Köse, şunları kaydetti:



"Avrupa ve Amerika'da yıllar önce el yazısı ilkokullarda kaldırılmış bunun yerine birinci sınıftan itibaren bilgisayar klavye eğitimi konmuştur. Ülkemizde de yeni öğretim yılında ilköğretim 1. sınıfın ikinci yarısından itibaren bilgisayar klavye derslerinin konmasının gerekli olduğunu belirtmek istiyoruz. Bilgisayarı on parmakla bakmadan bilimsel olarak kullanılması önemli bir zaman tasarrufu sağlamaktadır. Klavye eğitimini takiben bilgisayar eğitimleri, algoritma eğitimi, kodlamaya giriş ve yazılım geliştirme eğitimi ile sürdürülmelidir. "