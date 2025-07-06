Türk öğrencilere 3 roket ödülü
ABD'de düzenlenen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda üç Türk takım ödül kazandı.
Roket mühendisliği alanında üniversite düzeyinde dünyanın en saygın organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) Türk öğrenciler bu yıl üstün başarı gösterdi.
Amerika'da düzenlenen yarışmada üç Türk takım ödül kazandı.
İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Uluslararası Roket Mühendisiliği Yarışması'nda
22 ülkeden gelen 143 takımla, 2 bine yakın öğrenciyle yarışıp dereceye girdi.
ÜÇ FARKLI KATEGORİ
Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen IREC adlı yarışmada, Türk takımları arasında en yüksek dereceyi İTÜ öğrencileri aldı.
Yarışmaya TÜBİTAK desteğiyle katılan ekiplerden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa öğrencilerinden oluşan Gök - Han Roket Takımı da yüklü fırlatma kategorisinde üçüncülük elde etti.
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi de roketleriyle görevi başarıyla tamamlayan takımlar arasında yer aldı.
Roketler üniversitelerin laboratuvarlarında, öğrencilerin emeğiyle bir yıla yaklaşan ar-ge çalışmaları sonunda ortaya çıktı.
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