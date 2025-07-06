Türk öğrencilere 3 roket ödülü

Roket mühendisliği alanında üniversite düzeyinde dünyanın en saygın organizasyonlarından biri kabul edilen Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) Türk öğrenciler bu yıl üstün başarı gösterdi.



Amerika'da düzenlenen yarışmada üç Türk takım ödül kazandı.



İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Uluslararası Roket Mühendisiliği Yarışması'nda

22 ülkeden gelen 143 takımla, 2 bine yakın öğrenciyle yarışıp dereceye girdi.

