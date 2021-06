Türk oyun şirketi Hungri Games'e 1.1 milyon dolar yatırım

Hungri Games 2019 yılında global mobil oyun pazarında hit olmuş oyunları yönetmiş deneyimli bir ekip tarafından kuruldu ve şu anda portföyünde iki mid core oyunu bulunuyor.

Hungri Games, halihazırda EMEA bölgesinde ve ABD'de geniş bir oyuncu kitlesini yakalamış olan God of Gods ve Legend of Khans gibi SRPG oyunlarıyla hızlı bir ivme yakalamayı başardı. İnteraktif hikaye tabanlı RPG türündeki üçüncü oyunu olan "Affairs Interactive Stories" ise 2021 yazında oyun severler ile buluşacak.



"GLOBAL ÖLÇEKTE TANINAN BİR OYUN ŞİRKETİ OLACAĞIZ"



Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak aldıkları yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada; "Hungri Games dünya oyun sektöründe tecrübeli ve başarılara sahip bir ekip tarafından kuruldu. 2 yıl gibi kısa bir sürede 2 mid-core oyunu global pazarda yayınlayabilmek ve alanında dikkat çeken oyunlara imza atmak bu anlamda tesadüf olmadı. Kurulduğumuz günden beri en net hedefimiz küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmaktı. Yenilikçi ve yetenekli ekibimizle bu yolda ilerliyoruz. Bu başarımız çok sayıda yatırımcının dikkatini çekmeyi başardı ve biz de şu an için global hedeflerimize uygun gördüğümüz Triple Dragon ile ilk yatırım sürecimizi tamamladık. Yeni hedefler için çalışmaya devam ediyoruz. Bir yandan en yeni SRPG oyunumuz "God of Gods"u global pazarda yayınlamanın heyecanını yaşarken, diğer yandan RPG ve strateji türü oyun deneyimini yeni bir düzeye taşıyarak dünyanın dört bir yanındaki oyunculara en iyi oyun deneyimini sunmayı sürdürüyoruz. " dedi.



"TEMEL MOBİL OYUNLAR SEGMENTİNDE DEVRİM YARATIYOR"



Yatırım turunu melek yatırımcılarla birlikte yöneten Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon'un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini şu sözlerle değerlendiriyor: "Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA'da da son derece iyi yankı uyandıran içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde devrim yaratıyor. Yeni ve alternatif kullanıcı edinme ve iş geliştirme ortaklıklarından yararlanarak şimdiden ilgi odağı olmayı başardı. Hungri Games'i portföylerini genişleterek ve Birleşik Krallık'ta yeni bir stüdyo açarak desteklemek için sabırsızlanıyoruz."

EKİP GENİŞLEYECEK



Hungri Games aldığı yatırımı yeni mobil oyunların geliştirilmesini hızlandırmak, kullanıcı kazanımını ile pazarlama gücünü artırmak ve İngiltere'de açmayı planladığı yeni stüdyosu için kullanacak. İstanbul merkezli şirket yeni yetenekleri bünyesine katmayı sürdürürken, bu yılın sonuna kadar 25 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlıyor.