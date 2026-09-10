Türk savunma sanayinde tarihi imza. Hamza-1 satışa çıkıyor

HAMZA-1, HAVELSAN ’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. HAVELSAN’ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır ’daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.

Bu kapsamda geliştirilen HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknolojik uzmanlığını AOI’nin Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle bir araya getiriyor. İşbirliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025’te Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te tanıtılmıştı.