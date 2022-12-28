Türk teknoloji girişimleri CES 2023 yolcusu

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2023’te (Consumer Electronic Show), Türk teknoloji girişimcileri için İstanbul Pavilyonu kurulacak.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), uluslararası pazarlara açılmayı hedefleyen 52 Türk teknoloji girişimcisini Las Vegas’a götürecek.



İSTKA’nın EUREKA Park Fuar alanında kuracağı yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul Pavilyonu’nda, tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı bir ürünü bulunan ve EUREKA Park kriterlerini karşılayan Türk startuplar yer alacak.



174 ÜLKEDEN TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ KATILACAK



174 ülkeden teknoloji şirketlerinin katılacağı fuarda, Türk startuplar; tarım, sağlık, eğitim ve oyun teknolojilerinden, robotik ve yapay zekaya; insansız sualtı araçlarından, ulaşım, 3D yazıcı ve araç teknolojilerine kadar yeni nesil teknoloji ürünlerini ilk kez tanıtacak.



Türk startuplar dört gün boyunca ürün ve teknolojilerini, sergileme ve müşteri görüşmeleri yapma imkanı bulacak.



CES HAKKINDA



CES (Consumer Electronic Show), her yıl ocak ayında Las Vegas, Nevada'da Consumer Electronics Association tarafından düzenlenen tüketici elektroniği etkinliğidir. Amerika kıtasında gerçekleşen en önemli teknoloji fuarıdır. 1967 yılından beri düzenlenmektedir. En ileri teknoloji ürünleri bu fuarda sergilenmektedir.