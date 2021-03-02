Türk teknoloji şirketinden dünyada bir ilk

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki imza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, TBF yöneticileri ve Bitci temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi.



İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye Basketbol Federasyonu ve Bitci Teknoloji arasındaki iş birliğini sizlere duyurmanın heyecanını yaşıyoruz. Blockchain teknolojisinin ülkemizdeki öncü kurumlarından Bitci Teknoloji’yi iş ortaklarımız arasına dâhil ettiğimiz için mutluyuz. Kadın ve erkek milli takımlarımızın Avrupa Şampiyonaları’ndaki mücadelesinde Bitci, millilerimizin yanında olacak. İnanıyorum ki; milli takımlarımız hepimizi gururlandıran başarılar kazanırken Bitci Teknoloji de diğer iş ortaklarımız gibi gücümüze güç katacak. Bitci Teknoloji CEO’su Sayın Onur Altan Tan’a basketbola duydukları güven için bir kez daha teşekkür ediyor, yaptığımız sponsorluk anlaşmasının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.



Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan ise, “Blockchain teknolojilerini tamamen yerli imkanlarla ülkemizde geliştiren ve bu teknolojileri dünyanın birçok coğrafyasına ihraç etmeyi başaran bir şirket olarak, Basketbol Milli Takımlarımızı desteklemekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Umuyoruz ki bu iş birliği, yıllardır bizlere her türlü gururu yaşatan Millilerimizin gelecekteki nice başarılarında da pay sahibi olacaktır. Bunun yanında TBF iş birliğiyle hayata geçireceğimiz Milli Takım Token projemizle de bu alanda dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Bununla ilgili detayları da önümüzdeki günlerde paylaşacağız.” diye konuştu.

