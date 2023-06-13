Türk teknoloji startupları yatırım fırsatları için Londra'da

Teknopark Uluslararası İlişkiler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Baran Kılıçer ve Teknopark İstanbul Cube Incubation Müdür Yardımcısı Ozan Evren, Türkiye'deki startup ekosistemini değerlendirirdi.



İkinci oturumda ise Metis Ventures kurucularından Genel Müdür Yiğit Aslan ve Merve Zabcı ile San Francisco merkezli Founders Network kurucusu Kevin Holmes, yatırımcı potansiyeli ve fon imkanlarını ele aldı.

Oturumların ardından 14 Türk girişimci, projelerine ilişkin sunumlar yaptı.



30 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türk girişimleri Londra'dan dünya pazarlarına açılabilir

Academi Park Kurucu Ortağı ve CEO'su Ataer Argüder, Londra'nın teknoloji firmaları için Silikon Vadisi'nden sonraki en büyük piyasa olduğunu ve geçen yıl bu alanda 30 milyar dolar yatırım yapıldığını söyledi.

TÜRK STARTUP'LAR İÇİN PROGRAM



Türk girişim firmalarının dünya sahnesine çıkması için Londra'nın önemli bir merkez olduğunu anlatan Argüder, "Academia Park ile Türk yatırımcılarının Londra'ya gelişlerini hızlandıran bir yapı kurmak istedik. Bu kapsamda gelecek ay Londra'da bir kampüsümüz açılacak ve Türkiye'den gelen startuplar için burada pazara giriş programları hazırladık. Teknoparklarla köprü işler yapmak ve Türk startupları için bir başarı hikayesi çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

GELECEK AY BAŞLIYOR



Gelecek ay Academia Park kampüsünün açılışıyla ilk Türk startuplarının Londra'da programlara katılmaya başlayacağını kaydeden Argüder, daha büyük şirketlerin satışlarını artırmalarını sağlamak için de programlar düzenleyeceklerini dile getirdi.

"HEDEF DÜNYAYA AÇILMAK"



Academi Park Kurucu Ortağı Mustafa Nafi Kaya ise, Akademia Park'ın Londra'da pazara girmek isteyen Türk girişimler için bir teknopark şeklinde faaliyet göstereceğini ifade ederek, "Türkiye'ye döviz ve istihdam kazandırmayı, Türk firmalarının burada yatırım çekerek dünyaya açılmasını hedefliyoruz." dedi.



BİR YILDA ÜÇE KATLANACAK



Kaya, ilk etapta yatırım arayan ve Türkiye’deki teknoparklarla iş birliğiyle seçilen 34 startupun Temmuz 2023 itibarıyla Academia Park London bünyesindeki programlara katılacağını ve yatırım arayacağını, bu sayının bir yıl içerisinde 100'e ulaşabileceğini sözlerine ekledi.