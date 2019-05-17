Türk Telekom’un gençlik dünyası Selfy, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda binlerce GB internet hediye edecek.
19 Mayıs’ın 100. yılı şerefine düzenlenen kampanya ile milyonlarca Selfyli, 1919 MB internet kazanma şansına sahip olacak.
Peki 2 gün kullanılabilecek hediye internet için ne yapmak gerekiyor?
Bunun için Selfylilerin, 19 Mayıs Pazar günü, Türk Telekom’un mobil online işlemler uygulaması üzerinde yer alan “Sil Süpür”ü kullanmaları yeterli olacak.
Selfyliler kazandıkları 1919 MB interneti, takip eden iki gün boyunca doya doya kullanabilecekler.