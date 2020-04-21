Türk yazılımcının corona yazılıma IASP'den onay

74 ülkede faaliyet gösteren ve bünyesinde 150 bine yakın Ar-Ge firması olan IASP, salgın döneminde iş dünyasına değer katacak yenilikçi yazılım çözümleri arasında Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen KolayPEYK ürününü de aldı.

Pandemi mücadelesi kapsamında IASP’nin küresel platformunda 18 farklı ülkeden yazılım ve tıbbı cihazlar olmak üzere 150 tane çözüm sunan ürün yer alıyor.



IASP küresel platformunda yer alarak, pandemide dünyaya çözüm olarak sunulan bir yazılım ürününe imza atmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları söyledi:



“Yenilikçi bir yazılım çözümü olarak geliştirdiğimiz “KolayPeyk” ürünü sayesinde, dünya genelindeki işletmeler, şirket çalışanlarına yapacakları tüm tebliğleri dijital platforma taşıyabilecekler. Dünya genelinde evden çalışmanın yaygınlaştığı bugünlerde, firmalar çalışanlarına iletecekleri tüm evraklarını (bordro, ücret hesap pusulası, izin, KVKK, iş güvenliği vb), platform üzerinden yasal, geçerli ve güvenli olarak yapabilecekler. Global çapta bir başarıya imza atmanın ekip olarak haklı gururunu yaşıyoruz."





