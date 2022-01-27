Turkcell ile ASPİLSAN işbirliğinde yerli lityum batarya adımı

Sürdürülebilir çevre bilinci kapsamında, haberleşme şebekelerinin enerji altyapı sistemlerinde şimdiye kadar kullanılan kimyasal kurşun asit (VRLA) akülerin yerine çevreci, uzun ömürlü ve güvenilir elektrokimyasal lityum akülerin kullanılması tüm dünyada hızla yaygınlaşıyor.



Dünyadaki bu değişime paralel olarak ülkemizde de gerekli yerli ürünlerin ortaya çıkarılması amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir kuruluşu olan ASPİLSAN Enerji ile Turkcell, güçlerini birleştirdi. 2019 yılında başlayan işbirliği, iletişim şebekelerinin ihtiyaçlarını karşılayacak yerli lityum batarya üretim çalışmaları kapsamında ilk ürünlerini ortaya çıkardı.



Proje kapsamında ASPİLSAN Enerji’nin Ar-Ge mühendisleri tarafından dizayn edilip üretilen 48V 100Ah standartlarında prototip lityum batarya ürünleri, Ekim 2021’den bu yana Turkcell’in iletişim altyapı hizmeti veren ve farklı ekipman konfigürasyonları içeren baz istasyonlarında başarıyla test edildi.



Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Turkcell olarak, şebeke altyapımızda ihtiyaç duyulan enerji kaynaklarıyla ilgili önemli bir işbirliği başlattık.

Yerli imkanlarla geliştirilen lityum bataryalar sayesinde sektör ve ülke ekonomisi için katma değer sağlanmasını hedefliyoruz" dedi.



Gediz Sezgin, "Haberleşme teknolojilerinde yerli ve milli üretim payını arttırmak amacıyla kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) oturumlarında sektördeki paydaş şirketlerle atılan işbirliği adımları, artık büyüyüp verimli çıktılara dönüşmeye başladı.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy

Ardından işbirliğimiz, Turkcell şebekesinde yapılan saha testlerindeki başarılı sonuçlarla da desteklendi.

Bu yıl itibariyle artık geliştirilen lityum bataryaların ASPİLSAN Enerji tarafından seri üretimlerinin yapılıp Turkcell şebeke altyapısında kullanımını sağlayacağız." dedi.

Turkcell ile yaptıkları işbirliğine ilişkin açıklama yapan ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da şunları söyledi:

"Dışa bağımlılığımızı azaltacak yenilikçi çözümler üretme noktasında yaptığımız işbirlikleri oldukça kıymetli sonuçlara zemin hazırlıyor.

Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği sonrasında haberleşme teknolojilerinde de milli ve yerli üretime önemli bir katkı sunulacak.

Paydaşı olduğumuz bu proje kapsamında aynı zamanda ülkemizin cari açığına da katma değer sağlamış olacağız."