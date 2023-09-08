Turkcell KKTC’yi 4.5G hızına çıkardı

Bülent Aksu: “Kuzey Kıbrıs’ta 4.5G’yi ilk sunan operatör olmak gurur verici”



Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“Turkcell’in kuruluşundan sadece beş sene sonra faaliyetlerine başlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell, kurulduğu günden bu yana bizlerin göz bebeği. Birçok yeni ürün ve servisimizi ilk kez burada deneyimledik ve başarılarını sizlerle paylaştık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 24 yıldır yürüttüğümüz faaliyet ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülke ekonomisine yaklaşık 1,1 milyar dolar katkı sunduk. Bununla birlikte bugüne kadar sağladığımız binlerce kişilik istihdamla ülkenin en büyük işverenlerinden de biri olduk. Türkiye’de olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da en son teknolojileri ve en yüksek hızları sunmak her zaman en büyük önceliğimiz. Bugün de Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Kuzey Kıbrıs’ta 4.5G teknolojisini ilk sunan operatör olmasının gururunu yaşıyoruz. Hem en yüksek frekans genişliği hem de en yüksek 4.5G kapasitesiyle hizmet verecek olması da bizim için ayrı bir kıvanç. Bundan sonra da Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yanında olmaya ve ülkeye katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm müşterilerimize ve bu işe hem gönlünü hem emeğini koyan Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. 4.5G Kuzey Kıbrıs’a ve tüm müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun.”



Kıbrıslı Melekler de unutulmadı



Bülent Aksu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden Kıbrıslı çocuklarla ilgili de “Depremde kaybettiğimiz Kıbrıslı meleklerimizi de unutmadık. Çocuklarımızın adını ve hatırasını yaşatmak üzere kurulan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yanında olduk, bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Hepimizi derinden etkileyen bu afette şampiyon meleklerimizle birlikte hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına ve iki ülkeye de baş sağlığı diliyorum” dedi.