Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı 7 ilkeyi açıkladı

Turkcell yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı.



Turkcell, yedi maddelik "Yapay Zeka İlkeleri" ile iş süreçlerinde kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhütlerini duyururken, toplantı kapsamında Turkcell'in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örnekler de yer aldı.



Verilen bilgiye göre Yapay Zeka İlkeleri; "Çevre ve İnsan Odaklıyız", "Profesyonel Olarak Sorumluyuz", "Veri Gizliliğini Gözetiriz", "Şeffafız", "Güvenliği Esas Alırız", "Adil Davranırız", "Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız" başlıklarını taşıyan yedi maddeden oluşuyor.



YÜZ İFADELERİNDEN YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİYLE DUYGU ANALİZİ YAPILDI



Toplantıya katılanlar, yapay zeka ile çalışan ve ekrana gülümseme seviyesine göre fidan dikilmesini sağlayan Gülümse Yeşert projesini de deneyimledi.



Ayrıca katılımcılar sözlü ve yazılı şekilde bilgilendirilerek, toplantının başında ve sonunda yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi çalışması gerçekleştirildi.



Duygu analizi çalışmasının sonucunda toplantının başında ve sonunda katılımcıların ne kadar mutlu oldukları değerlendirilerek paylaşıldı.