Türkiye 29. Zeka Oyunları Yarışması için başvurular başladı

Türkiye 29. Zeka Oyunları Yarışması "Oyun 2024"e başvurular, 31 Temmuz'a kadar yapılabilecek.

Türkiye 29. Zeka Oyunları Yarışması için başvurular başladı

Türkiye Zeka Oyunları'nın 29.cusu için geri sayım başladı.

Türkiye Zeka Vakfı'ndan (TZV) yapılan açıklamaya göre, yaş ve eğitim sınırlaması olmadan, okuma yazma ve matematikte dört işlem becerisine sahip herkesin katılabildiği yarışma, eleme, yarı final ve final sınavı olmak üzere 3 aşamadan oluşuyor.

"Minikler", "Çocuklar", "Gençler", "Yetişkinler" ve "Emektarlar" ismiyle 5 kategoriden oluşan yarışmada, sözel, sayısal, görsel ve mantık alanlarında orijinal zeka soruları yer alıyor.

Türkiye Zeka Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, yarışmanın amacının, her yaştaki insanların düşünme ve problem çözme alışkanlıkları ile yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunmak olduğunu belirtti.

Yarışmaya katılmak isteyenler, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK desteğiyle yapılan Türkiye Zeka Oyunları finaliyse 19 Ekim'de Ankara'da yazılı olarak gerçekleşecek.

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