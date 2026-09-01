Türkiye, Artemis Anlaşmaları'na katıldı

Türkiye , NASA 'nın Artemis Anlaşmaları'na katıldı. Böylece Türkiye, uzayın barışçıl keşfini hedefleyen çerçeve anlaşmanın 71'inci imzacı ülkesi oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, anlaşmayı Türkiye adına Washington'daki NASA merkezinde düzenlenen törende imzaladı. Bakan Kacır'a Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da eşlik etti.

Törene ev sahipliği yapan NASA Başkanı Jared Isaacman, “Türkiye Cumhuriyeti'ni Artemis Anlaşmaları'nın 71'inci imzacısı olarak karşılamaktan onur duyuyorum” dedi.

NASA, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki rolünün giderek arttığına da dikkat çekti.

2020'de başlatılan Artemis Anlaşmaları, uzayda uluslararası işbirliğine ilişkin ilkeleri belirliyor. Bu ilkeler arasında barışçıl keşif, bilimsel verilerin paylaşılması, ihtiyaç halinde yardım sağlanması ve tarihsel öneme sahip alanlar ile eserlerin korunması bulunuyor.