BM Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA), Türkiye'nin de üye olduğu BM Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesinin (COPUOS) belirlediği stratejiler çerçevesinde, belirli konularda kapasite geliştirme ve bilgi paylaşımı amaçlı etkinlikler düzenliyor.



Söz konusu etkinlikler, uzay teknolojileri ve uygulamalarının yanı sıra idari ve hukuki konuları da içeriyor. Bu kapsamda, BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı da uzay faaliyetlerine dair hukuki ve idari konuların tartışıldığı bir platform olarak öne çıkıyor. Konferans, bu yıl 23-26 Eylül'de Türkiye'de gerçekleştirilecek.



Türkiye Uzay Ajansı, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, UNOOSA ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Teşkilatının (APSCO) ortak organizasyonunda ve İstanbul Teknik Üniversitesinin (İTÜ) desteğiyle İstanbul'da yapılacak konferansa yaklaşık 200 kişilik uluslararası uzman grubunun katılması bekleniyor. Ulusal uzay ajansları ve devlet kurumlarından karar vericiler ve politika yapıcılar, uzay alanından uzmanlar, özel sektör temsilcileri, akademik camiadan uzay aktivitelerinde yer alan araştırmacı ve öğrencilerden oluşan katılımcılar, İTÜ Ayazağa Kampüsündeki Süleyman Demirel Kültür ve Kongre Merkezinde uzay anlaşmalarından mevzuata, uzay hukukunun ekonomik ve sosyal kalkınmadaki katkılarından uluslararası iş birliğini artırıcı mekanizmalara kadar birçok başlığı masaya yatıracak.



"PRESTİJ ORGANİZASYONU"



Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, BM Uzay Hukuku ve Politikası Konferansı serisinin temellerinin, "BM Uzay Hukuku ve Politikası Çalıştayları"na dayandığını söyledi.



2002'den bu yana 10 farklı ülkede gerçekleştirilen çalıştaylarda uzay faaliyetlerinin hukuki ve idari boyutunda kapasite geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Yıldırım, bu alanda dünya çapında tanınan uzmanların organizasyona katılmak için Türkiye'ye geleceğini bildirdi.



Yıldırım, organizasyonun önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Uzay hukuku ve politikası alanında dünya çapında önde gelen bilim insanlarının, yöneticilerin ve uzmanların katılacağı bu organizasyon, Türkiye açısından uluslararası görünürlük ve prestij boyutuyla büyük önem taşıyor. İlgili kurumlarımızdan bu alanda çalışan bilim insanları ve uzmanların katılımının, ülkemizde uzay alanında kurumsallaşmaya yönelik somut adımların atıldığı bu dönemde yararlı olacağını düşünüyoruz."