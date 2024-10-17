Türkiye'de 400 milyon dolar yatırım hedefleyen Yandex'ten yapay zeka adımı

Yandex, Türkiye dijital pazarındaki konumunu güçlendirmeyi ve yerel olarak uygun ürün ve hizmetleri sürekli geliştirerek uzun vadeli, güvenilir bir ortak olduğunu teyit etmeyi amaçlıyor.

Alexander Popovskiy, Yandex'in Türkiye'de kalıcı iş ilişkileri kurmaya kararlı olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE İÇİN YERELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜNLER



Popovskiy, Türkiye için özel olarak tasarlanmış bir dizi ürünün yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu:

"Amacımız Türkiye'ye bir bütün olarak değer sağlamak ve önceki yıllarda burada elde ettiğimiz başarıların üzerine yenilerini eklemek."

Şirketin Türk kullanıcıların özel ihtiyaçlarını karşılayan hiper yerel ürünler geliştirmeye odaklandığını vurgulayan Popovskiy, "Yakın gelecekte Türkiye için özel olarak tasarlanmış yapay zeka destekli bir arama ürününün yanı sıra tamamen yerelleştirilmiş diğer hizmetlerin lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyoruz." diye ekledi.

REKABET AVANTAJI VE EKONOMİK POTANSİYEL



Popovskiy, Yandex'in küresel oyuncularla rekabet edebilme yaklaşımının yerel dil, kültür ve yerel kullanıcıların ihtiyaçlarına güçlü bir vurgu içerdiğine dikkat çekti. "Birçok küresel şirket ‘herkese uyan tek beden’ yaklaşımına bağlı kalırken, biz ‘yerel ol’ diyoruz." dedi.

Alexander Popovskiy, ayrıca Türkiye'nin teknoloji sektöründe daha fazla rekabeti teşvik etme yönünde kaydettiği ilerlemeden duyduğu heyecanı da dile getirdi.

"Türkiye ekonomisi zorluklara rağmen büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Dünyanın en iyi 10 internet kullanım oranından birine sahip olan Türkiye, inovasyon için verimli bir zemin sunuyor ve biz de Türkiye'nin dijital ortamına katkıda bulunmaya istekliyiz." dedi.

Popovskiy, ayrıca Türk hükümetinin teknolojik pazar ve dijital ekonomi, işletmeler ve daha iyi ve yenilikçi ürünler elde eden son kullanıcılar için faydalı olan sağlıklı rekabeti teşvik etme konusundaki kararlılığının altını çizdi.

YENİ NAVİGASYON ÖZELLİKLERİ VE İŞLETME DESTEĞİ



Türkiye’de aylık toplam 6 milyon kullanıcıya sahip olan Yandex Arama, Haritalar ve Navigasyon gibi hizmetleri sağlıyor. Popovskiy, navigasyon servislerine şehirlerin kendilerine özgü bilgiler de dahil olmak üzere yeni özellikler ekleyerek Türkiye'deki kullanıcı deneyimini daha da geliştirmeyi

planladıklarını açıkladı.



Popovskiy, ayrıca Yandex'in Türk işletmelerini desteklemedeki rolünü de vurguladı: "B2B çözümlerimizin yerel işletmelerin büyümesine nasıl yardımcı olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz.

Bu, halihazırda iyi bilinen dijital reklamcılık ürünlerimizin yanı sıra yakın zamanda piyasaya sürülen Yandex Haritalar API servisini de içeriyor ve bunların toplamı 300'den fazla Türk işletmesine hizmet veriyor."



Popovskiy, Yandex'in B2B hizmetlerinden bazılarına ücretsiz erişim sunan ve 40'tan fazla Türk girişimcinin katıldığı yeni bir özel programın yakın zamanda başlatıldığına da değindi.



TÜRKİYE'YE UZUN VADELİ BAĞLILIK



Yandex, Türkiye'nin dijital potansiyelinden yararlanmak amacıyla, önümüzdeki üç yıl içinde ülkede bilgi teknolojisi ürünleri geliştirmek için 400 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı ve Yandex Türkiye'de dijital sektörde yüzlerce kişiye istihdam sağlamayı planlıyor.