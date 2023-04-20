Türkiye'de bir ilk: Yapay zeka sunucusu haber sunmaya başladı

Son yıllarda üzerinde en çok konuşulan konulardan biri olan yapay zeka teknolojisi, sunuculuk alanında da karşımıza çıkmaya başladı.

Türkiye'de sosyal medya hesabı üzerinden geliştirilen teknolojide haber spikeri son gelişmeleri ve önemli haberleri takipçilerine Türkçe olarak aktarıyor.

Sosyal medyada robotvmedia kanalında yayın yapan "Alexa" hem ulusal hem de uluslararası alanda yaşanan son gelişmeleri görüntüler eşliğinde sunuyor.