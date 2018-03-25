Türkiye'de çalışan kitle mobil oyunu sevdi

AdColony ile Nielsen'in birlikte yürüttüğü Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyuncular araştırmasının üçüncü ayağında, 25-44 yaş arası profesyonel olarak çalışma hayatının içinde olanların mobil oyunlarla ilişkisi incelendi.



Araştırmaya göre, profesyonellerin en çok tercih ettiği teknolojik cihazlar yüzde 98'le akıllı telefon olurken, bu gruptakilerin yüzde 39'u masaüstü/dizüstü bilgisayar, yüzde 30'u tablet cihaz kullanıyor.



Mobil oyunları oynadıkları cihazlar sorulduğunda çalışan kitlenin yüzde 95'i akıllı telefonlarından aktif olarak oyun oynadıklarını dile getirirken, tablet cihazlarından mobil oyun oynayanların oranı yüzde 14 olarak şekillendi.



Profesyonellerin yarısına yakını her gün mobil oyun oynadığını belirtti, haftada en az 2 kere oyun oynadığını dile getirenlerin oranı ise yüzde 88 olarak ortaya çıktı.

Gün içerisinde ise profesyonel kitlenin en sık oyun oynadığı zaman aralığı 20.00-23.00 saatleri olarak belirlendi.



ÇALIŞANLARIN FAVORİSİ MASA OYUNLARI VE PUZZLE'LAR



Profesyonel kitleye oyun içi para harcama ve reklam içeriği dinamikleri sorulduğu zaman, ücretli oyun tercihlerinin yüzde 13 ile ülke ortalamasının üstünde olduğu görüldü. Oyun içi ek içerik edinme veya can kazanma gibi opsiyonlar için tercihleri sorulduğunda, çalışan kitlenin yüzde 84'ü reklam içerikli videolar izlemeyi tercih ettiklerini açıkladı.



AdColony ile Nielsen'in birlikte yürüttüğü Türkiye'de Mobil Oyunlar ve Oyuncular araştırmalarının bu üçüncü ayağı ile birlikte, Türkiye'de özellikle reklamverenlerin hakkında en çok bilgi sahibi olmak istedikleri çalışan kitlenin de mobil oyunlarla yakın ve güçlü bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.



Araştırmada ortaya çıkan detaylar bu kitlenin daha bilinçli ve daha farkında olarak mobil oyunlarla ve mobil oyun içi reklamlarla ilişki içinde olduğunu gösterdi.