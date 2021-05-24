Türkiye'de 'dijital oyun' araştırması

Cumhurbaşkanlığı, son dönemde artan oyun bağımlılığına yönelik yaptığı araştırmada, Türkiye’deki mobil oyuncuların yüzde 49.2’sinin aksiyon-macera oyunlarını tercih ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı dijital oyun bağımlılığı ve alınabilecek önlemlerle ilgili bir de video yayınladı.



PANDEMİDE ARTTI



Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, dünya genelinde artan oyun bağımlılığına yönelik araştırma yaptı.



Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberidne yer alan araştırmaya göre, pandemide dünya genelinde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle geçtiğimiz yıla oranla yılın ilk 3 ayında mobil uygulama indirme sayısı yüzde 10 artarak, 31 milyara ulaştı. Mobil uygulamalara 9 milyar dolardan fazla harcama yapıldı.



EN ÇOK AKSİYON-MACERA



Dünya genelinde toplamda 2.5 milyar oyuncunun bulunduğu belirtilen araştırmada, Türkiye’de indirilen oyunların yüzde 49.2’sinin aksiyon-macera olduğu tespit edildi. Aksiyon ve macera oyunlarını, puzzle ve yarış oyunları takip etti.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT

- Cumhurbaşkanlığı, dijital oyun bağımlılığının belirtileri ve buna karşı yönelik alınabilecek önlemleri ise yayınladığı videoda tek tek sıraladı. “Sürekli oyun düşünüyorsanız dikkatli olmalısınız. Oyun bağımlılığından kurtulmak için sosyalleşin. Uzmandan destek alın” denilen videodaki, dijital oyun bağımlılığının belirtileri ve öneriler şöyle anlatıldı:



- Uzun saatler oyunda vakit geçirmek.



- Oyun oynanmayan zamanlarda oyun düşünmek.



- Aynı pozisyonda çok uzun süre kalmaktan dolayı sağlık sorunları yaşamak.



- Oyun oynarken çok fazla hırslanmak.



- Günlük hayattaki görev ve sorumlulukları aksatmak.



- Oyun karakterlerini gerçek hayatta yaşatmak.



- Gerçek dünyadan uzaklaşarak, içe kapanmak.



- Sosyal ortamlarda adaptasyon sağlamakta zorluk çekmek.



BAĞIMLILIĞA KARŞI ÖNERİLER



- Dijital oyun bağımlılığına karşı daha çok sosyalleşebilirsiniz.



- Yüz yüze iletişimi arttırabilirsiniz.



- Yeni hobiler edinebilirsiniz.



- Oyun aletlerine erişimi kısıtlayabilirsiniz.



- Gerekiyorsa bir uzmandan destek alabilirsiniz.