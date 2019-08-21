Başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar son yıllarda bir hayli popüler hale geldi. Özellikle Bitcoin'i kısa yoldan para kazanma aracı olarak görenlerin sayısı hiç de az değil.

Alman araştırma şirketi Statista'nın Küresel Tüketici Anketi sonuçları da bunu kanıtlar nitelikte. Seçili ülkelerde yaklaşık bin katılımcı ile yapılan anket sonucunda 2019 yılında Türkiye’de her beş kişiden birinin kripto para birimlerini kullandığı kaydedildi.

KRİPTO PARALAR YASAL MI?



Kripto paralarla ilgili Türkiye’de hukuki bir zemin ise henüz bulunmuyor. Ancak bunun yasa dışı olduğu da söylenemez. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Avrasya Blockchain ve Dijital Para Araştırmaları Derneği Başkanı Avukat Kadir Kurtuluş, "Kripto paralar Türkiye için söylersek yasadışı diyemeyiz çünkü bununla ilgili bir yasal düzenleme yok. Ama yasal da diyemeyiz çünkü yine bir yasal düzenlemesi yok. Fakat yasal düzenleme olmadığı için ciddi anlamda bir risk teşkil ediyor. Bakıldığında diğer tasarruflarınızı yönlendirdiğiniz banka ya da borsalar regülasyonlarla kontrol ediliyor. Kripto paralarda böyle bir durum yok" şeklinde konuştu.