Türkiye’de kaç kişi e-imza kullanıyor?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayımlanan, “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri”ne göre e-imza sertifika sayısı 3 milyon 723 bin 753’e yükseldi.

Mobil imza sertifika sayısı ise 598 bin 338'e ulaştı. Toplamda 4 milyon 322 bin 91 sertifika oluşturuldu.



2019’un ikinci çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 3,6 artış görüldü. Mobil imza sertifika sayısında yüzde 3 yükseliş gerçekleşti.

E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun konuyla ilgili olarak “Kimlik doğrulama ve imza gerektiren süreçlerde kolaylık sağlayan e-imza, zaman ve operasyon verimliliği ile ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Islak imzanın neden olduğu zaman kaybını ve çevreye verilen zararı büyük ölçüde azaltıyor” dedi.

