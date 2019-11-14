Türkiye'de kimlik avı saldırılarında yüzde 40 artış

Türkiye'de gerçekleşen kimlik avı saldırılarında ciddi bir artış yaşandı. Yapılan son araştırmaya göre, Türkiye'de kimlik avı saldırılarının sayısı yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 40 artış gösterdi

Finansal kötü amaçlı yazılımlar para ve finansal verileri çalmanın yanı sıra tehdit aktörlerinin hem kullanıcıların hem de finans kuruluşlarının varlıklarına ve bilgisayar sistemlerine erişmelerini sağlamayı amaçlıyor.



Finansla bağlantılı kötü amaçlı yazılımlara dair Kaspersky'nin elindeki veri kümeleri de finansal kapsamlı saldırılarla motive olan siber suçluların, özellikle de kurumsal çevreler söz konusu olduğunda, sürekli olarak gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor.



Bu tür kötü amaçlı yazılımların tipik saldırı yöntemleri spam e-postaları ve kimlik avı web siteleri oluyor. Diğer bir yöntem olarak meşru bir web sitesiymiş gibi görünmekle birlikte gerçekte, banka kartı ayrıntılarını, kişisel bilgileri ve benzeri diğer hassas verileri çalma amaçlı olarak tehdit aktörleri tarafından oluşturulan internet siteleri kullanılıyor.



MOBİL KULLANICILAR HEDEF ALINIYOR



Kaspersky araştırmacıları, Türkiye'de yılın ilk üç çeyreğinde kimlik avı saldırıları sayısının 3 milyonu aşarak geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40 artış gösterdiğini tespit etti.



Kimlik avı saldırılarını ifade eden rakamlar yükselişteyken Türkiye'de finansal kötü amaçlı yazılımlardan etkilenen kullanıcıların oranında ise düşüş gözlemlendi. Yılın ilk çeyreğiyle üçüncü çeyreği kıyaslandığında bu tehditle karşılaşan kullanıcıların oranında yüzde 34'lük bir düşüş yaşandı.



Daha elverişli bir ortam sunması sayesinde mobil platformlar siber suçlular için tercih sebebi olduğundan, finansal tehditlerin kurbanı sıklıkla mobil kullanıcılar oluyor.



Yılın başlarında finansal kötü amaçlı yazılımlarda ilk 10'da yer alan Android bankacılık trojanı Asacub eylemlerinin, son aylarda hız kestiği dikkati çekiyor. Kaspersky'nin ölçümlerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Türkiye'de 2019'un ilk üç çeyreğinde mobil finansal saldırıların sayısının yüzde 29 azaldığı da görülüyor.

