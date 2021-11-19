Türkiye’de tekrar yayına giren Getcontact hız kesmeden büyümesini sürdürüyor

Türkiye uygulama marketlerinde yayına girdiği ilk hafta listelerde zirveye ulaşması ve geçtiğimiz 5 ay boyunca aynı performansı sürdürmesi, Türk halkının Getcontact uygulamasına olan talebini net bir şekilde tekrar göstermiş oldu. Son 5 aylık dönemde Instagram, Tiktok, Whatsapp gibi popüler uygulamaları geçerek, e-Nabız uygulamasının ardından kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen uygulama olan Getcontact Türkiye pazarındaki büyümesine hız kesmeden devam ediyor.



Uygulamanın, daha yayına başladığı ilk haftada ulaştığı yüksek talebi sürdürmesi, spam ve zararlı aramaları tespit etme ve engelleme özelliklerinin yoğun bir şekilde kullanılması, Getcontact’ın Türk halkı için vazgeçilmez bir uygulama haline geldiğini açıkça gösteriyor.



Yayına girdiği günden beri, Türkiye’de 7 milyon yeni kullanıcı ile buluşan uygulama 2 milyondan fazla spam ve şüpheli aramayı engelleyerek kullanıcılarını kötü niyetli kişilerin tacizinden korudu ve güvenli bir iletişim imkanı sağladı.



Türkiye’de tekrar yayına girdiği aynı dönemde lanse edilen ve 150 milyondan fazla global kullanıcısına güvenli mesajlaşma hizmeti veren Getcontact Messenger özelliği de Türk kullanıcılar arasında hızlıca benimsendi. Bugüne kadar milyonlarca kişinin düzenli olarak yararlandığı, en güncel uçtan-uca şifreleme teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş Getcontact Messenger, Türk kullanıcılarına en yüksek güvenlik ve mahremiyeti garanti altına almış şekilde iletişim olanağı sağlıyor.



Geliştiricilerin, Getcontact’ı üst düzey güvenlik sağlayan, kesintisiz bir iletişim platformu haline getirme misyonları çerçevesinde, yüksek standartlarda ve güvenlikte sesli iletişim imkanı veren Getcontact VoIP hizmeti de önümüzdeki günlerde kullanıma sunacak.