Türkiye'de yasaklı Roblox'un kullanıcı sayısı yükseldi

Popüler video oyun platformu Roblox, ilk çeyrekte aktif kullanıcı sayısında beklenenden daha büyük bir artış kaydederek yeni oyuncuları çekme ve onların hizmeti daha uzun süre kullanmalarını sağlama çabalarından yararlandığını bildirdi.



San Mateo, California merkezli şirketin yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde günlük aktif kullanıcı sayısının yüzde 26 artarak 97,8 milyona ulaştığını belirtti. Bu rakam analistlerin tahminlerinin ortalaması olan 93,3 milyon ile karşılaştırıldı. Şirket 2024 yılını 85,3 milyon aktif kullanıcı ile tamamladı.



GELİRLERİ DE ARTTI



Gelirin bir göstergesi olan rezervasyonlar bu dönemde yüzde 31 artışla 1,21 milyar dolara yükseldi. Analistlerin beklentisi 1,11 milyar dolardı. Hisseler New York'taki piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6,6 yükseldi.



İcra Kurulu Başkanı David Baszucki yaptığı açıklamada "Sanal ekonomiye, arama ve keşfe yapılan yatırımlar, platformdan para kazanma, rezervasyonlar ve içerik oluşturucu kazançlarında büyümeye yol açıyor. Çeyrek boyunca Roblox yaratıcıları 281,6 milyon dolarlık rekor bir kazanç elde etti ve son 12 ayda 100'den fazla Roblox geliştiricisi 1 milyon doların üzerinde para kazandı. Bir bütün olarak, topluluk tüm yıl için 1 milyar dolarlık kazancı aşma yolunda ilerliyor" dedi.



CİRO ÖNGÖRÜLERİ TAHMİNLERİN ÜSTÜNDE



İçinde bulunduğumuz çeyrek için Roblox 1,17 milyar ila 1,19 milyar dolar arasında bir ciro öngörüyor. Bu rakam Wall Street'in 1,14 milyar dolarlık tahmininin üzerinde.



Geleneksel olarak 13 yaşın altındaki çocuklara yönelik bir platform olan şirket, son yıllarda kullanıcıları büyüdükçe elde tutmaya ve daha fazla genç yetişkini çekmeye çalıştı. 13 yaş üstü Roblox kullanıcıları yüzde 36 arttı.



Yönetim ayrıca reklamlar da dahil olmak üzere kullanıcılarından daha fazla gelir elde etmeye çalışıyor. Nisan ayında Roblox, Alphabet Inc'in Google'ı ile oyuncu katılımını teşvik eden reklamlar sunmak için ortaklık kurdu.



Şirket, avcıların genç oyuncularıyla çevrimiçi bağlantı kurmasını engellemek için yeterince çaba göstermediği yönünde eleştirilere maruz kaldı. Nisan ayında Florida Başsavcısı James Uthmeier, Roblox'a bir mahkeme celbi göndererek "bu platformun çocuklara nasıl pazarlama yaptığı ve avcılarla etkileşimi önlemek için varsa hangi politikaları uyguladıklarını görmek" için bilgi istedi.



Geçen yıl şirket, 13 yaşından küçük çocukların sadece sosyalleşmek için tasarlanmış oyunlara erişimini engellemeyi de içeren yeni kurallar getirmişti.

Şirketin hisseleri bu yıl Çarşamba gününe kadar yüzde 16 artış gösterdi.



TÜRKİYE'DE YASAKLI



Roblox adlı oyun platformu, "çocuk istismarı" sebebiyle 7 Ağustos 2024 gününde gelen toplu yasakların bir parçası olarak Türkiye'den erişime engellenmişti.