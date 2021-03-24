Türkiye'nin dijital para kanunu için tarih verildi

Merkez Bankası'nın dijital para düzenlemesi için tarih verildi.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin yeni Ekonomi Reformları Eylem Planı'nı paylaştı.



Plan 10 anabaşlıktan oluşuyor ve birçok hamle öngörülüyor. Bakanlığın internet sitesinde paylaşılan takvimde dijital paralarla ilgili önemli bir detay da bulunuyor.

Bakanlığın 3.4.d eylem numarasıyla paylaştığı hamleye göre dijital para için düzenlemelerin yapılması öngörülüyor. Bakanlığın, "Dijital paranın ekonomik, teknolojik ve hukuki alt yapısını oluşturucaktır" ifadesini kullandığı görüldü.



Hazine ve Maliye Bakanlığı ilgili eylem için tarih de verdi. Dijital parada gerekli altyapıların oluşturulması için bitiş tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yani Türkiye 2022'ye dijital para düzenlemesiyle birlikte girecek.



Eylemden sorumlu olacak kurum Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, eylemi ilgili birimi ise Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi.

