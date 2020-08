Türkiye'nin en büyük dijital buluşması 16-17 Eylül’de

Her yıl dünya çapında düzenlediği etkinliklerde, iş dünyasında değişimi yöneten liderlerle sürdürülebilir iş ve markalar konusundaki en son gelişmeleri paylaşan, yeni jenerasyon iş liderlerine ilham veren Sustainable Brands Global Platformu’nun Türkiye buluşması olan SB Turkey, bu yıl pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirilecek.



‘Good Life (İyi Yaşam)’ inisiyatifinin 3. yılında, ‘İyi Yaşamı Yeniden Tanımlamak’ ve ‘İyi Yaşamı Yeniden Tasarlamak’ temalarının ardından, bu yıl ‘İyi Yaşamı Sunmak (Delivering the Good Life)’ temasıyla 16 -17 Eylül tarihlerinde NTV ana medya sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinliğe, dünyadan önde gelen konuşmacıların yanı sıra Türkiye’nin öne çıkan marka liderleri katılacak.



DEĞİŞİMİN LİDERLERİ SB TURKEY SAHNESİNDE



Eş zamanlı 3 ayrı salonda farklı oturumların düzenleneceği SB Turkey’in dikkat çeken konuşmacıları arasında; markalara amaca yönelik büyüme odaklı stratejik danışmanlık hizmeti veren We First'in kurucusu ve CEO'su Simon Mainwaring, ECO yaşam stili konusunda uluslararası çapta tanınan bir vizyoner, otorite ve eğitimci olan, ECOfashion Corp’un CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Marci Zaroff; yenilikçi bir geri dönüşüm şirketi olan TerraCycle’ın kurucusu ve CEO'su Tom Szaky, New York Üniversitesi Global Economy Program Direktörü, ‘The Serendipity Mindset’ kitabının yazarı Dr. Christian Busch ve pek çok önemli isim yer alıyor.



Oturumların eş zamanlı olarak yurtdışında ki networklerden de izlenebileceği SB Turkey, katılan ve konuşmacı markalara Türkiye dışında farklı paydaşlara da ulaşabilme imkanı sağlayacak. Etkinlik Katılımcıların Çevresel ve Sosyal Fayda Yarattığı Deneyim Pandemi sürecinde tüm dünyanın içinde bulunduğu mücadeleye karşı bu yıla özel olarak katılımcılar ile birlikte daha iyi bir gelecek için iş birliğine imza atacak olan SB Turkey etkinlik katılımı için 2 ayrı model oluşturdu.



Çevresel ve sosyal fayda yaratabilecek olan etkinlik katılım modelleri ile bireyler ve kurumlar fayda yaratmak istediğiniz alanı seçerek geleceğe katkı koyabilecekler.

Sosyal fayda yaratmak isteyen katılımcılar Darüşşafaka’nın Eğitimde Fırsat Eşitliği’ne katkıda bulunabilecekken, iklim değişikliği ile mücadelede karbon ayak izini dengelemek isteyen katılımcılar Ege Orman Vakfı ile fidan dikimine katkıda bulunabilecekler.



İYİ YAŞAM MARKALARININ ÖDÜL HEYECANI

Türk tüketicisinin yaşam tarzına, tüketim alışkanlıklarına, iyi yaşamı yeniden tanımlayan ve şekillendiren değerlerine odaklanan “Good Life/İyi Yaşam Araştırması”nın sonuçları da SB Turkey kapsamında 17 Eylül’de düzenlenecek ‘online’ ödül töreninde açıklanacak.



Tüketici açısından iyi bir yaşam sunan, iyi yaşamla bağlantılı olan markaları öne çıkarmayı amaçlayan ve tüketicilere “Sizce bu sektörde tüketicilerine iyi yaşama ulaşabilmeleri konusunda en çok yardımcı olmaya çalışan firma ya da marka hangisidir?” sorusunun yöneltildiği araştırma kapsamında bu yıl birçok kategoride ödül alan ‘İyi yaşam’ markaları ödül alacak.



DİJİTAL SERGİ ALANLARI OLACAK



Etkinliğin ikinci gününde (17 Eylül) SB Ocean Turkey 2020 Yan Etkinliği gerçekleştirilirken, kurumların ürün, hizmet ve servisleri ile ilgili detayları, en son haberleri paylaşabileceği Dijital Sergi Alanları hazırlanacak.

SB Turkey’in Principal Sponsoru HP Graphic Arts, Premier Sponsoru ise Fairy olurken; Major Sponsorlar arasında L’Oreal, Tencel ve Veocel yer alıyor. NTV Ana Medya Sponsorluğunda gerçekleşen etkinliğin diğer destekçileri ise Signify, Eker ve Kordsa.