Türkiye’nin gururu, rekorların festivali TEKNOFEST Azerbaycan’da

Ülkemizde her yıl teknoloji meraklısı yüzbinlerce gencin katıldığı teknoloji yarışmaları Azerbaycan’da da yapılacak. İlki 2018 yılında düzenlenen ve Millî Teknoloji Hamlesi hedefiyle her yıl rekorlar kırarak yolculuğuna devam eden TEKNOFEST, can Azerbaycan halkını da kucaklayacak.



TEKNOFEST’İN BİLİM VE TEKNOLOJİ RÜZGÂRI AZERBAYCAN’DA ESECEK



TEKNOFEST Azerbaycan kapsamındaki “Teknoloji Yarışmalarına” başvurular başlarken, yarışmalar uluslararası katılıma da açık olacak. Her yarışma için son başvuru tarihi farklılık gösterirken, yarışmalarla ilgili detaylı bilgilere www.teknofest.az web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. Tarım Teknolojilerinden Yeşil Teknolojilere, İnsansız Hava Araçlarından Model Uydu Yarışmasına kadar farklı kategorilerde düzenlenecek yarışmalarda gençler projelerini yarıştıracak. Avrupa Kupası Roket Ligi Oyunu ile yerli yeni girişimleri yabancı yatırımcılar ve girişim fonlarıyla buluşturacak Take Off Azerbaycan Başlangıç Zirvesi de bu yıl düzenlenecek etkinlikler arasında yer alacak.



TEKNOLOJİ YARIŞMALARINA BAŞVURULAR BAŞLADI



Türkiye ve Azerbaycan öncülüğünde uluslararası katılıma açık olan İnsansız Hava Araçları Yarışmasında Sabit Kanat, Döner Kanat, Hibrit ve Çırpma Kanat gibi kategorilerde yarışmak için son başvuru tarihi 31 Ocak olurken; gerçek bir uydunun küçük boyutlu bir modelinin tasarımı, üretimi ve fırlatılmasını kapsayan Model Uydu Yarışması için son başvuru 2 Şubat 2022 tarihine kadar yapılabilecek.



Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile insan faaliyetinin olumsuz sonuçlarının önlenmesi amaçlanan Yeşil Teknolojiler Yarışmasında nesnelerin interneti teknolojisini kullanan gençler simülasyon ve koruma çözümleri geliştirmek için rekabet edecek. Meyvecilik, sebzecilik ve hayvancılık sektöründe verimliliğin artırılmasını amaçlayan Tarım Teknolojileri Yarışması ile katılımcılar nesnelerin interneti ve yapay zekâ gibi teknolojik çözümlerle su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik proje çözümleri geliştirecek. Enerji ve su verimliliği konusunda farkındalık oluşturan yarışmalara başvurular için son tarih ise 17 Şubat.



Yerel katılıma açık olan Sosyal Teknolojiler Yarışması ile özellikle hassas grupların, engellilerin ve kırsal kesimde yaşayanların hayatını kolaylaştıracak fikir ve projeler yarışacak. Yapay zekâ ile donatılan Robotik Yarışmalarda özellikle sanayide, imalatta, tarımda ve evlerde kullanılabilecek robotlar için kontrol sistemlerinin tasarımı ve yapımı konusunda projeler yer alacak. Katılımcıların standart bir planör modelinde bilgisayar, yer veya hava deneyleri, uçuş programlama ve bilimsel veri toplama gibi görevleri yerine getireceği Planör Yarışmasının yanı sıra gençlerin 3D yazıcıları kullanarak hayal güçlerini ve tasarımlarını kendilerinin oluşturdukları projelerle uygulama becerilerini test eden Bakü Skills Yarışması da gerçekleştirilecek. Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarında düzenlenecek olan Akıllı Karabağ Hackathon Yarışması ile katılımcılar yazılım projeleri geliştirecek. Nesnelerin interneti, yapay zekâ ve veri analizi gibi yenilikçi teknolojilere dayalı akıllı çözümlerin rekabet edeceği yarışmalara 17 Şubat tarihine kadar başvuru yapılabilecek.



26-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Azerbaycan’da düzenlenecek TEKNOFEST Azerbaycan heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına www.teknofest.az adresini ziyaret ederek başvuruda bulunabilirsiniz.



TÜRKİYE’NİN GURURU TEKNOFEST



Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle ilki 2018'de gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali; teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlik gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin millî teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir. Binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmektedir. 2018 yılında 14 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına toplamda 4333 takım, 20 bin genç başvuru yapmışken 2019 yılında 19 farklı kategoriye çıkarılan teknoloji yarışmalarına 81 il ve 122 ülkeden 17.373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurmuştur. 2020 yılında Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleşen TEKNOFEST kapsamında 21 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulunmuştur. 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanı’nda dördüncüsü gerçekleşen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında 35 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarına 81 il, 111 ülkeden 44.912 takım ve 200.000 kişi başvurmuştur. Yarışma başvuruları arasından 2.200 takım ve 13.000 yarışmacı finalist olarak yarışmıştır. Bu yıl ise teknoloji yarışmaları 39 ana yarışma-97 farklı kategoride düzenlenecek ve dereceye girenlere 6 milyon TL’nin üzerinde para ödülü ve 15 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği verilecek.