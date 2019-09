Yıllardır terörle mücadele eden Türkiye, operasyonel gücüne yeni bir boyut kazandırıyor. Yakın zamanda profesyonel orduya geçen ve savunma sanayisinde büyük başarılara imza atan Türkiye, yeni taktik ve saha ihtiyaçları çerçevesinde geliştirdiği kamikaze dronelarla çok sayıda operasyonel başarı elde etmişti. Ancak Türkiye bu alandaki başarısını bir adım ileriye taşıdı.



Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberinde görüşlerine yer verilen Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ.'nin (STM) Genel Müdürü Murat İkinci, "Daha önce yaptığımız dronelar askeri olarak büyük bir güç yakalamamızı sağlamıştı. Özellikle KARGU rakiplerine göre çok üstün, KARGU'lardan bir sürü oluşturduk. Bu sürü yaklaşık 3 ay sonra yani 2020 başında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girecek ve göreve başlayacak. Özellikle Doğu bölgelerinde ve Suriye sınırında son derece kritik operasyonlar gerçekleştiren ordumuz için bu sürü çok kritik bir role sahip olacak" dedi.



30 DRONELUK BİRLİK



Dünyada sürü dronelar üzerinde çok sayıda çalışma yapıldığını ve savunma mühendislerinin bu alanda ciddi çalışmalarda bulunduğunu söyleyen İkinci, "Dünyada şu an bu ölçüye ulaşan yok. Ekip 30 dronedan oluşuyor. Her KARGU'nun tanımlı bir görevi var. Operasyon sırasında ekipteki dronelardan biri saldırıya uğrar ya da arızalanırsa diğer KARGU'lar onun yerine geçip ona tanımlı görevi yerine getiriyor. Hepsi yapay zekaya sahip ve yüz tanıma sistemleri var. Her biri 70 kilogramdan az. Ayrıca patlayıcı ve çeşitli ekipmanlar taşıyabiliyorlar. 15 kilometre menzilleri var. Patlayıcılar ile 30 dakika havada kalabiliyorlar" şeklinde konuştu.



SAVUNMA SÜRÜSÜ



Sürü droneların en önemli özelliği gelişmiş hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilememeleri. KARGU sürüsü gibi sistemlerin bu sistemlere karşı çok başarılı olduğunu belirten İkinci, "Şimdi bir de bu sürülere karşı savunma özelliği yapacak ürünler üzerinde çalışıyoruz. Bu sürüler bir askeri birliği çok kısa sürede imha edebilir. O yüzden savunma sürüleri de büyük önem taşıyor. Ayrıca bir kamikaze dronenun maliyeti bir güdümlü füzeden daha az" ifadeleri kullandı.



VİDEO: BİN 100 DRONE İLE GÖSTERİ