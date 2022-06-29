Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için başvuru yarın sona erecek

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu başvurularında sona gelindi. 23 Mayıs'ta başlayan kayıt süreci, yarın saat 20.23'te sona erecek.



Milli proje kapsamında, Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından iki uzay yolcusu adayı belirlenecek. Bir kişi, astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayarak uzay yolculuğuna hak kazanacak. İlk insanlı uzay görevi yaklaşık 10 gün sürecek.



Adaylarda aranan şartlar şu şekilde:



23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak, yükseköğretim kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren mühendislik, fen bilimleri/temel bilimler, fen bilimleri alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak.



Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak da seçilmek için önemli.



Adayların fiziksel özellikleri de değerlendirilecek. Boyunun 149,5 ile 190,5 santimetre, kilosunun ise 43 ile 110 kg arasında olması gerekiyor.



ŞU ANA KADAR 36 BİN BAŞVURU YAPILDI



Projeye, şu ana kadar 36 bin başvuru yapıldı. Şartları karşılayan 600 kişinin başvurusu kabul edildi.



Başvurular uzaya.gov.tr üzerinden devam ediyor.