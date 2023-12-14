Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir, uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın 9 Ocak'ta uzaya gönderilmesi planlanıyor. Gezeravcı, ocak ayındaki fırlatmanın ardından ISS'de 14 gün kalacak, 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. İlk Türk astronot Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak. Peki, Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı Kimdir?

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir, uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonunun gerçekleşeceği tarih belli oldu. Misyon 9 Ocak 2024’te gerçekleşecek. İlk Türk Alper Gezeravcı, misyonda İspanyol, İtalyan ve İsveçli astronotlarla birlikte görev alacak.

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı kimdir, uzaya ne zaman gidecek? - 1

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

Millî Programı kapsamında Türkiye’nin uzaya gidecek ilk uzay yolcuları arasında asil olarak seçilen Alper Gezeravcı, 2 Aralık 1979’da Mersin’de doğdu. Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Daha sonra ABD Hava Kuvvetleri Enstitüsünde harekât araştırması alanında yüksek lisans yaptı. Ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığında F-16 pilotu ve standardize filo akademik kol komutanı olarak görev yaptı.

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