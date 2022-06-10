Türkiye’nin insanlı uzay görevi için bilimsel araştırma başvuruları başladı

Milli Uzay Programı çerçevesinde belirlenen 10 hedef projeden biri olan Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu Projesi ile bir Türk vatandaşının, gerekli eğitimleri aldıktan sonra, 2023 yılı içerisinde, uzaya erişiminin sağlanması ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nda, bilimsel araştırmaları gerçekleştirmesi hedefleniyor.

TÜBİTAK Uzay da bu kapsamda "Bilim Misyonu Çağrısı" yayınlandı.



Projeyle, üniversite ve araştırma kurumlarının, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar konusundaki teklifleri değerlendirilecek.



Teklifleri uygun görülen kurum, kuruluş ve bilim insanları "Bilim Misyonu Sorumlusu" olarak belirlenecek.

Uluslararası Uzay İstasyonunda deney yapmak isteyen bilim insanları ve araştırmacılar başvurularını 4 Temmuz 2022 tarihine kadar iletmeleri gerekiyor.

Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzayda bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik teklifleri değerlendireceğimiz bir 'Bilim Misyonu Çağrısı' başlattık. Çağrı kapsamında teknolojinin gelişimine, ekonomik kalkınmaya, bilim dünyasına en fazla katkısı olacak bilimsel projeler tarafımızdan seçilecek. Nihai olarak seçilen projenin test ve deneyleri Uzay Yolcumuz tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yapılmak üzere kabul edilecek. Türkiye'de geliştirilmiş bir teknoloji veya malzeme uzaya götürülerek orada test ve deneye tabi tutulacak, böylece bilimsel olarak tüm dünyanın faydasına bir gelişmeyi de bilim insanlarımızla yaşamış olacağız. Burada da başvurular 4 Temmuz'a kadar devam edecek" bilgilerini verdi.

"BAŞVURU SAYISI 35 BİNİ AŞTI"



Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda uzay çalışmalarına hız kazandırdıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:



"Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek isteyenler için başvurular 'uzaya.gov.tr' adresinden, 23 Haziran 2022 saat 20.23’e kadar devam edecek. Şu ana kadar sisteme kaydını yaptıran vatandaşlarımızın sayısı 35 bini aştı. İstediğimiz tüm şartları sağlayarak başvurusunu tamamlayan vatandaş sayımız ise 76’sı kadın olmak üzere sayı 483'e ulaştı. Şahsen bu ilginin başvurunun son zamanlarına doğru katlanarak artacağını düşünüyorum"