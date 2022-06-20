Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesine hızla devam ettiklerini belirterek, "İki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik" ifadesini kullandı. Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçti. SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesinde de çalışmalar sürüyor. ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra "ailenin yeni ve daha büyük üyesi" MİR İDA ASELSAN-Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Demir, projeyle insansız deniz araçlarının sürü halinde farklı formasyonlar ve görevlerle kullanılmasını hedeflediklerini belirterek, bu kapsamda Sürü İDA'lara yeni yetenekler kazandırmaya devam ettiklerini bildirdi.İnsansız deniz araçlarını birkaç ayrı koldan geliştirmeye devam ettiklerini ifade eden Demir, şu bilgileri verdi:"Sürü projemizde, sürü mimarisine yeni kabiliyet olarak birbirinden farklı İDA'ların sürüye katılabilmesini ekledik. İki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik. İDA sürümüzü ALBATROS-S ve MİR İDA'lardan oluşturduk. Geliştirilen altyapı, herhangi bir İDA'nın sürü unsuru olarak eklenmesine veya sürüden ayrılmasına imkan sağlıyor.