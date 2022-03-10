Türkiye'nin 'Turcorn'ları dünya devleriyle yarışıyor

2018'de açıklanan "2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi" ile 2023'e kadar girişim seviyesinden 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan en az 10 şirket çıkarılması hedefi konuldu.



Uluslararası alanda "unicorn" olarak adlandırılan bu girişimler, strateji belgesinde "Turcorn" olarak yer bulurken "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla fikirden olgunlaşma aşamasına kadar olan süreçte girişimcilerin sayısının artması ve ekosistemin etkinleştirilmesi için stratejiler belirlendi.



Hedefin tespitinin ardından ilk Turcorn "Peak Games" oldu. ABD'li Zynga'nın, Türk oyun şirketi Peak Games'i 2020'de 1,8 milyar dolara satın alması, şirketi "unicornlar ligi"ne taşıdı. Ayrıca mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.



Teknoloji şirketi Getir, geçen yıl aldığı yatırımlarla 1 milyar dolarlık değerlemeyi aşarak, Türkiye'nin ikinci Turcorn'u olarak kayıtlara geçti. 3 turda 983 milyon dolar yatırım alan girişim, 9 ülkede hizmet vermeye başladı.



Oyun şirketi Dream Games ile Türkiye'deki "unicorn"lara yenisi eklendi. Geçen yıl 2 turda 205 milyon dolar yatırım alan oyun girişimi, Türkiye'de şu ana kadar en hızlı unicorn unvanı alan girişim oldu.



TÜRKİYE'NİN İLK "DECACORN"U DA ÇIKTI

Çevrim içi alışveriş platformu Hepsiburada, başta teknoloji olmak üzere Google, Apple gibi dünyanın en büyük şirketlerinin hisse senetlerinin işlem gördüğü ABD'deki Nasdaq borsasında halka arz edildi.



Şirketin halka arz hisse fiyatı yaklaşık 12 dolar ve buna göre açılış piyasa değerlemesi yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde oldu.



Bir diğer çevrim içi alışveriş platformu Trendyol da geçen yıl ağustosta aldığı 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımla değerlemesini 16,5 milyar dolara çıkardı. Böylelikle şirket, değeri 10 milyar doları geçen girişimler için kullanılan "decacorn" tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi olarak dikkati çekti.



e-Ticaret sitelerine yönelik satışı artırmaya yarayan araçlar sağlayan Insider, aldığı 121 milyon dolar yatırımla 1 milyar dolar değerlemeyi aşarken Türkiye'nin yazılım alanındaki ilk "Turcorn"u olarak öne çıktı.



Ülkenin 6'ncı "unicorn"u olan Insider, ürettiği teknolojiyi 28 ülkeye ihraç ediyor. Asya, Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika'da hızlı büyüyen şirket, aynı ivmeyi ABD pazarına da taşımayı hedefliyor.



ALINAN YATIRIMLAR 1 YILDA 9 KAT ARTTI

"Startups.watch 2021 Yılı Değerlendirmesi"ne göre, Türkiye, geçen yıl ilk kez 1 milyar doların üzerinde yatırım alanların bulunduğu "süper lig"e adını yazdırırken tüm Avrupa ülkeleri arasında en çok yatırım çeken 10'uncu ülke oldu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da ise ikinci sırada yer aldı.



Türkiye'de startupların aldığı yatırımlar 2021 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Yıl genelindeki 345 yatırım turunda 323 startup yatırım aldı. Girişim başına yapılan yatırım tutarı 4,8 milyon dolar oldu. Startup'lara yönelik 45 yabancı yatırım gerçekleşti.



Oyun sektörü 52 yatırım turu ve 265 milyon dolar yatırımla en gözde sektör olurken, değerlemeler yüzde 80 arttı.



YENİ PROGRAM GELİYOR

Ülkede teknoloji girişimciliği ekosisteminde küresel iddiası olan ölçeklenme potansiyelini kanıtlamış girişimlere özel bir destek programı da hayata geçiriliyor.



Hazırlıkları tamamlanan ve Türkiye'ye yeni "unicorn"lar kazandırmayı hedefleyen "Turcorn 100 Programı"nın bu yıl yürürlüğe konulması hedefleniyor.



Türkiye girişimcilik ekosistemindeki yatırımların 2021'deki başarısı, 2023'e kadar 10 unicorn çıkarma hedefinde kararlılıkla ilerlendiğini gösteriyor.