Türkiye'de 1 yıl içinde kayıtlı drone sayısı yaklaşık 8 kat, ehliyet alanların sayısı ise 5 kat arttı.
Hobi ve ticari amaçlı kullanılan drone'lar artık birçok farklı iş kolunun ayrılmaz parçası.
Türkiye'de 20'ye yakın alanda, dünyada ise 100'ün üzerinde iş kolunda kullanılan drone'ların gelecekte daha fazla alanda yer alması ön görülüyor.
Nitekim Türkiye'deki kayıtlı drone ve drone ehliyeti alanların sayısındaki artış drone'lara olan ilginin arttığını gösteriyor.
Rakamlara bakıldığında 2016 yılı verilerine göre 3 bin 357 olan kayıtlı drone sayısının 2017 yılında 25 bine çıktığı görülüyor. Drone ehliyeti olanların sayısı ise 4 bin 754'den 20 binlere yükselmiş durumda.
Droen satışı yapan bir firmanın yetkilisi, 2018'in ilk 4 ayında geçen yılın satışlarının ikiye katlandığı bilgisi verirken, en fazla drone satılan illeri de sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Kayseri olarak açıkladı.