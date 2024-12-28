Türksat 6A, 36 bin kilometre uzaktaki jeosenkron yörüngesine ulaştı: 2025'te hizmete girecek

Türksat 6A'nın SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden 9 Temmuz'da yola çıkarak 20 Temmuz'da 50 derece doğu yörüngesinde bulunan geçici yörüngesine ulaştığını hatırlatan Uraloğlu, büyük bölümü Türkiye'de üretilen uydunun faydalı yük testlerinin burada tamamlandığını, bu testlerin hepsinden de başarıyla geçtiğini aktardı.



Uraloğlu, Türksat 6A'nın yörünge testlerinin 42 derece doğu yörüngesinde tamamlanmasının ardından nihai kabulünün yapılacağını kaydetti.



Bu uydunun Türkiye'nin uzaydaki varlığı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Tüm vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu, Türkiye'nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak projenin sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.





Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan Teknoloji Transfer Eğitim Programı'nın bulunduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:



"Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan programla, Türksat 3A'nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B'nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca, Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine Türksat mühendisleri, uydu tasarım, üretim ve test süreçlerinde bulundu. Şu anda da program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A'yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat'ın kuruluşuyla başlayan 20 yıllık hayalin sonucu."



Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH ile çalıştıklarını da aktaran Uraloğlu, "Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Bu çok önemli çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de artık açıldı. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek." ifadesini kullandı.

