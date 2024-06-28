TÜRKSAT 6A için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A uydusunun 9 Temmuz'da fırlatılacağını açıkladı.

TÜRKSAT 6A için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uydunun 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece yörüngeye gönderileceğini açıkladı.

Uydu SpaceX'in Falcon 9 Roketi ile 00.20'de Amerika'nın Florida eyaletinden gönderilecek.

Uydunun devreye alınmasıyla güvenli veri iletişimi alanında kapasite artırımı sağlanacak.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A, 10 gün sürecek yolculuk sonrasında yörüngesine ulaşacak.

Yörüngeye ulaştıktan sonra en az 1 ay sürecek testler yapacak.

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