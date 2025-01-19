Türksat 6A için geri sayım başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haberleşme alanında yapılan çalışmalar ile bu yıl yürütülecek ulaştırma projelerini anlattı.



Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın şubatta devreye alınacağını belirterek, "Burada en kıymetli olan şey, sivil ve askeri haberleşmenin, televizyon yayıncılığının çok daha güvenli şekilde ve emin olduğumuz şartlarda yapılmasını sağlamış olmamız." ifadelerini kullandı.



5G İHALESİNE ÇIKILIYOR



Uraloğlu, 5G ihalesini yıl içinde yapacaklarını ve bu hizmetin 2026'da kullanılmaya başlanacağını bildirerek, Türkiye'de 34 lokasyonda 5G'nin deneyimlendiğini kaydetti.



KKTC'DE GEMİ TRAFİK MERKEZİ AÇILIYOR



Gemi Trafik Yönetim Merkezi'ni boğazlarda ve ülkenin çeşitli yerlerinde devreye aldıklarını aktaran Uraloğlu, "Merkezin benzerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruyoruz. Projeyi bu senenin sonu, 2026 gibi hizmete alırız." diye konuştu.



"SURİYE İÇİN TESPİTLER YAPMAYA BAŞLADIK"



Uraloğlu, Suriye'ye yönelik yürütülebilecek çalışmalara da başladıklarını bilridi.



Havacılıkla ilgili çalışmalara başladıklarına işaret eden Uraloğlu, "Türk Hava Yolları önümüzdeki hafta içinde Şam'a uçacak, karşı tarafla görüşüyoruz. Demir ile kara yolları ile GSM iletişimi konusunda tespitler yapmaya başladık. Bizim teknik arkadaşlarımızın da muhatap olacağı kişilerin bir an önce göreve başlamasıyla faaliyetlerimizi hızlandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

