Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yurt dışından da başvuru alınan yarışmaya Türkiye'deki 51 farklı üniversiteden 95 takımda yer alan 470 öğrenci kayıt yaptırdı.



Başvuru gerçekleştiren 95 takımdan 82'si kabul edildi, plan ve organizasyon raporunu teslim eden yurt içinden 71 takım ön tasarımların yapıldığı, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde yapılacak test planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama olan PDR etabına geçmeyi başardı.



Yurt dışından katılım sağlayacak takımlar ise 2 Nisan'da modeluydu.org sitesinde ilan edilecek. Yarışma 6 etapta gerçekleştirilecek. Uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yapılacak ve birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye 20 bin lira ödül verilecek.

