TweetDeck (XPro) tamamen ücretli oldu: Artık eski sürüme dönüş yok

Elon Musk, geçtiğimiz ay TweetDeck'in (XPro) blue abonelerine özel olacağını duyurmuştu. XPro Premium kullanıcılara özel hayata geçirildi ancak kullanıcılar Blue aboneliği olmadan eski TweetDeck sürümünü kullanmaya devam edebiliyordu.

Bugün itibarıyla TweetDeck'in eski sürümünün kaldırıldığı görüldü.

Artık XPro olarak yeniden adlandırılan platform, yalnızca X Premium abonelik hizmetinde bir avantaj olarak mevcut.

30 GÜN İÇİNDE HAYATA GEÇİRİLECEĞİ DUYURULMUŞTU



Geçtiğimiz ay TweetDeck adına değişikliğin yaklaştığını ve 30 gün içinde kullanıcıların XPro olarak adlandırılan yeni, geliştirilmiş bir sürüme erişmek için Doğrulanmış olmaları gerektiğini bildirdi.



XPro'nun listelenen özelliklerinin birçoğu TweetDeck'te zaten mevcutken, yeni avantajlar arasında gelişmiş arama, XPro'da gezinirken bir gönderinin videosunu izlemeye devam etme ve sütunlarda en iyi gönderileri mi yoksa en son gönderileri mi görüntüleyeceğinizi seçme gibi seçenekler yer alıyor.



Daha önce Twitter olarak bilinen şirket 2011 yılında, o dönem sosyal medya platformunun güçlü kullanıcıları arasında popüler olan üçüncü taraf bir masaüstü istemcisi olan TweetDeck'i satın almak için 40 milyon dolar ödedi.

Ancak TweetDeck'i yalnızca ücretli kullanıcılarla sınırlamak Musk'ın fikri olmayabilir; Musk sosyal medya platformu için ilk teklifini vermeden bir ay önce, Mart 2022'de sızan bir bilgiye göre, Twitter'ın TweetDeck'i Twitter Blue abonelik avantajlarına eklemeyi düşündüğünü belirtti.



Öte yandan şu anda TweetDeck'in eski URL'sini ziyaret eden kullanıcılar, X Premium'a abone olmalarını isteyen bir açılır pencere ile X'in ana sayfasına yönlendiriliyor.