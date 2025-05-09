Twitch yayıncısından "Yayıncı Üniversitesi": 1 milyondan fazla başvuru

Twitch yayınları yapan 23 yaşındaki Kai Cenat salı günü, Instagram hesabında yeni projesini duyurdu.

"Harry Potter serisinden ve büyücülük okulu Hogwarts'tan esinlenendiğini söyleyen Cenat "Yayıncı Üniversitesi'ne Hoş Geldiniz, şimdi Kaydolun" başlığını attı.

Yayıncı, Instagram videosunda "Yayıncı Üniversitesi'nin ilk sınıfına en içten dileklerimle hoş geldiniz demekten heyecan duyuyorum" dedi.

Cenat "Burada, kaosun teşvik edildiği ve içeriğin kral olduğu bir okul bulacaksınız." ifadelerini kullandı.



Kayıt internet sitesi streameruniversity.com'un açılmasından birkaç dakika sonra 1 milyondan fazla başvuru yapıldı ve trafikteki artış bazı kişilerin hata mesajı almasına neden oldu.

Yayıncı Üniversitesi, içerik üreticilerin bir araya gelip projeler üzerinde işbirliği yapabileceği bir üniversite kampüsünde geçirilecek bir hafta sonundan oluşacak.

Hafta sonuna hangi üniversitenin ev sahipliği yapacağına dair henüz ayrıntı açıklanmazken Cenat, X'te Yayıncı Üniversitesi'nin "her şey dahil ücretsiz bir gezi" olacağını paylaştı.

Cenat geçmişte de halka açık etkinlikler düzenlemişti. Bunlardan en dikkat çekeni 2023'te New York'un Union Meydanı'nda gerçekleştirdiği video oyunu hediye çekilişiydi.